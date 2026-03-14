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行政院長卓榮泰日前自費包機赴日本，現身東京巨蛋替台灣隊加油，他昨日公布相關單據，包含包機費208萬、比賽門票費用等，不過，在野黨仍是猛攻。對此，總統府發言人郭雅慧今（14）日受訪時表示，卓榮泰利用休假時，以包機形式，自費到日本去為國家隊加油，這何錯之有？總統賴清德上午出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」，郭雅慧並於會後受訪。媒體詢問，卓榮泰已出示相關單據，但在野黨仍持續猛攻包機爭議，是否是配合中國？對此，郭雅慧說，卓榮泰利用休假時，以包機形式，自費到日本去為國家隊加油，這何錯之有？她呼籲在野黨，這時應趕快審總預算，「可以審國防特別條例了吧！」針對立法院昨行使中央選舉委員會7名委員人事同意權，其中，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立院同意；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義被否決。郭雅慧提到，大家都知道，在民進黨內，國會是黨團自主，要恭喜游教授新任中選會主委，國人也都期待，游能本於專業為國服務。媒體追問，賴清德尚未出訪過史瓦帝尼，外交部也收到邀請，今年是否有望成行？郭雅慧說，外交部確實已收到史國的邀請，在既定的程序中，外交部會做充分評估，有結果的話，也會向總統報告。至於美方301調查，是否掌握到情況？郭雅慧提到，台灣持續與美方詳細的溝通、聯繫是通暢的，政府當然希望能確保國家利益、產業利益，也希望能維護之前台美對等貿易協定（ART）所談好的最佳待遇、相關利益，都不受影響。