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南韓在八強戰掛帥先發的38歲左投柳賢振睽違17年再戰經典賽，然而在八強戰遭到多明尼加重擊，1.2局的投球失掉三分，國家隊最後一舞留下遺憾。南韓總教練特別點名：「對於柳賢振選手，我想先說聲謝謝。為了能出賽，他在行動、態度和成績上都展現出模範，因此即使到了這個年紀，他仍然保持競爭力。」柳賢振此次經典賽代表韓國出賽兩戰都是關鍵戰役，八強戰首局雖然讓多明尼加的豪華打線三上三下，但第二局及遭到三支安打狙擊、又丟出兩次保送，合計失掉三分，在未能完成二局的情況下退場。總教練柳志炫在賽後稱讚柳賢振，無論是成績或是態度，都是年輕球員的最佳典範，即便到了38歲的年紀，他依舊認為柳賢振能以南韓國家隊的先發投手保持競爭力，「如果今天他投完第2局就下場，其實就已經完美完成自己的角色了，這一點多少有些可惜。但作為國家隊最資深的球員，他一直拼到最後，是一場全力以赴的比賽」