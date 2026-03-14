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▲華莎（右）去年赤腳在青龍獎表演〈Good Goodbye〉，朴正民站在台下拿著紅色高跟鞋等她，深情有愛的畫面，讓人跟作品通通爆紅。（圖／KBS Entertain YouTube）

華莎談分手很痛苦 Good Goodbye聽到快吐

華莎曾勇敢追愛大12歲男友 2人5年戀情已告吹

南韓女團MAMAMOO成員華莎去年推出歌曲〈Good Goodbye〉意外掀起逆行熱潮，近日她上YouTube頻道《로고스 LOGOS》聊起創作這首歌時的真實心境，坦言那段時間幾乎每天只聽這首歌，「因為真的太痛苦了」，甚至一度有1、2個月完全不敢再聽，還說壓力大到「真的快吐了。」也讓人聯想到，據悉他們已分手，讓不少歌迷震驚惋惜。節目《로고스 LOGOS》公開「〈Good Goodbye〉舞台背後的對話」影片，華莎與參與製作〈Good Goodbye〉的作曲家朴宇相，一起聊製作過程中的各種情緒與幕後故事，華莎說那段時間，她幾乎只聽〈Good Goodbye〉，「因為真的太痛苦了，到了夏天的時候，有1、2個月完全不敢再聽。」她也坦言真的很想把這首歌做到完美，但時間其實還很多，「當時壓力大到真的快吐了」。華莎也談到為何會以「好的離別」作為主題，她分手的時候，一直在想這到底是什麼樣的情感，「我什麼話都說不出來，因為情緒太滿了，感覺不管說什麼，都沒辦法為這段最後的時刻畫下句點」。她自問還能對對方說什麼？並透露當時一直反覆思考：「這個陪我走過人生一個篇章、為我人生留下最終篇章的人，我到底還能說什麼？」華莎直呼那段時間真的非常痛苦，也說：「一開始這首歌的歌名不是就叫〈Goodbye〉嗎？當時只要想到這個詞，就有一種整個被打開、釋放的感覺。」〈Good Goodbye〉是華莎去年推出的歌曲，MV男主角找來朴正民擔任，但該曲真正爆紅的關鍵，是在青龍電影獎上，華莎光著腳表演該曲，入圍影帝的朴正民坐在台下欣賞，後來突然被Cue上台，他拿著高跟鞋去找她，2人深情對望的表演掀起轟動，人跟作品都迅速爆紅。華莎在2023年勇敢追愛，倒追一名大自己12歲的企業家，當時兩人已經交往5年，當時經紀公司僅表示「屬於藝人私生活，難以確認。」不承認也沒否認，但是去年3月她出演朴娜勑的YouTube頻道節目，與韓惠珍一起現身時，曾說出「我們三個現在都是單身」，間接暗示已經分手。1995年出生的華莎，2014年以女團MAMAMOO成員身分出道，團體憑〈Um Oh Ah Yeh〉、〈You’re the Best〉、〈Yes I am〉、〈HIP〉等多首熱門歌曲留走紅。之後她在2019年以〈TWIT〉展開SOLO活動，接連推出〈Maria〉、〈I Love My Body〉、〈Good Goodbye〉等作品，單飛名氣完全不輸團體時期。