股東會紀念品發放季節又到來了！最近股民又開始注意哪幾家股東紀念品相當實用，今年還沒發放就已經有多家話題度很高，像是中鋼、聯電、大魯閣、王品等，都已經被不少股民鎖定。《NOWNEWS》也特別整理股民各種疑難雜症，包括股東會紀念品是什麼、零股可以領股東紀念品嗎、股東紀念品發放時間地點、最後買進日等資訊，並且不斷更新本文，提供民眾一文掌握2026股東會紀念品攻略！
🟡本文重點摘要
📍股東會紀念品2026攻略：全清單、最後買進日一次看
📍股東會紀念品「零股」可以領嗎？
📍股東會紀念品怎麼領？發放時間、地點、領取方式
📍股東會紀念品最後買進日、最後過戶日怎麼看
📍股東會紀念品快速查詢資訊網
📍股東會紀念品是什麼？公司為何要送禮？
股東會紀念品2026攻略：全清單、最後買進日、紀念品一次看（不斷更新）
以下清單部分公司可能隨時調整規定，實際發放標準請依各公司股東會公告為準，最後上車日超過時間後將不斷更新刪除或新增，格式為「股票代碼/公司名稱/最後買進日/2026股東會紀念品」：
4195 基米 03/16 小包平安米
1708 東鹼 03/18 東南實業股份有限公司小蘇打粉
6125 廣運 03/18 超商禮物卡35元
1101 台泥 03/19 折疊環保提包
1609 大亞 03/19 7-11商品卡35元
2006 東和鋼鐵 03/19 皮革質感修容組
2467 志聖 03/19 磁吸可掛式開瓶器露營燈(USB充電)
3006 晶豪科 03/19 鋼珠對筆
3090 日電貿 03/19 無患子潔手慕斯
4303 信立 03/19 朝和生醫保健產品
6235 華孚 03/19 有機白米
9935 慶豐富 03/19 全家商品券
1785 光洋科 03/24 伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂
2312 金寶 03/24 再生布卡夾
2375 凱美 03/24 妙管家煥彩香氛洗衣球
6190 萬泰科 03/24 萬泰ACT超透氣口罩
6248 沛波 03/24 滋補強身 甲魚全沛
6271 同欣電 03/24 妙管家八倍濃縮洗衣球
9958 世紀鋼 03/24 青花瓷手柄不銹鋼餐具組
1215 卜蜂 03/25 雞肉鬆
1707 葡萄王 03/25 葡萄王動能膠囊30粒/瓶
1909 榮成 03/25 環保袋
2104 國際中橡 03/25 折疊環保提包
2313 華通 03/25 南僑清潔用品
2327 國巨 03/25 妙管家八倍濃縮洗衣球
2379 瑞昱 03/25 全家88元禮物卡
2520 冠德 03/25 環球購物中心禮券100元
2641 正德 03/25 7-11 35元商品卡
3029 零壹 03/25 7-11 商品卡50元
3556 禾瑞亞 03/25 7-11 35元商品卡
3686 達能 03/25 7-11商品卡35元
3706 神達 03/25 嘉禾牌家常麵無添加麵條
3708 上緯投控 03/25 7-11 商品卡(35元)
4979 華星光 03/25 7-11中杯美式咖啡卡
5009 榮剛 03/25 順暢益生菌
5230 雷笛克光學 03/25 香皂
5483 中美晶 03/25 法蘭絨毯
6147 頎邦 03/25 環保摺疊購物袋
6282 康舒 03/25 鋅合金編織充電線
8069 元太 03/25 GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔液體皂
8112 至上 03/25 無患子抗菌清潔組
8163 達方 03/25 保冰袋
8299 群聯 03/25 全家禮物卡100元
1536 和大 03/26 超商50元商品卡
2103 台橡 03/26 休閒運動襪子禮盒
2352 佳世達 03/26 史努比陶瓷雙碗組
2436 偉詮電 03/26 香皂禮盒(二入)
3037 欣興 03/26 OK超商100元商品卡
4133 亞諾法 03/26 7-11 35元商品卡
6156 松上 03/26 香皂
6257 矽格 03/26 7-11 商品卡 50元
8111 立碁 03/26 清淨海洗衣膠囊
8996 高力 03/26 7-11 商品卡50元
3546 宇峻 03/31 不鏽鋼調味罐
5386 青雲 03/31 肥皂組
4977 眾達-KY 04/07 全家35元禮物卡
4533 協易機 04/08 7-11 35元商品卡
9938 百和 04/08 竹炭襪2雙
1452 宏益 04/09 濕紙巾
3013 晟銘電 04/09 三角斜背保溫保冷袋
6185 幃翔 04/09 好無比洗衣精
6150 撼訊 04/14 時尚輕巧隨手杯200ml
1524 耿鼎 04/15 菜瓜布
1604 聲寶 04/15 雨傘
3033 威健 04/15 威健帆布提袋
3163 波若威 04/15 超商商品卡50元
1526 日馳 04/22 中杯熱美式咖啡券
1540 喬福 04/28 伊莎貝爾櫻花抗菌皂
4564 元翎 04/28 洗碗精
股東會紀念品「零股」可以領嗎？
答案是可以的，現在不少企業都有開放零股就能領取股東會紀念品，例如王品就有上看3000元抵用券、大魯閣則是4000元抵用大禮包等，不過也是要看各企業的規定，發放標準不盡相同，也有公司會設定一定要持有1000股（一張）以上的股東才可無條件領取。零股的股民要特別注意的，就是上市櫃公司為節省郵資與發放成本，不會主動寄發實體開會通知書給未滿一千股的股東，民眾要記得自己打去公司合作的股務代理機構查詢並補單，才能領到股東會紀念品哦！
股東會紀念品怎麼領？發放時間、地點、領取方式
想要把股東紀念品領回家，首先你一定要有一張「股東會開會通知書」才可以，通常會在股東會前30天寄出，這裡要記得一點，很多公司規定「零股不會主動寄發通知書」，假設你買的是零股，記得要在最後過戶日之後，主動打給該公司的「股務代理機構」申請補單，否則會收不到這張「股東會開會通知書」哦！拿到通知書之後，領取股東會紀念品時間當然是因各公司股東會時間不同有所差異，一共有3種領取方式：
一、親自出席股東會
有閒情逸致參與股東會、想看看公司高層、了解公司營運的股民，直接持股東會寄發的通知書到場，並攜帶相關身分證明文件，通常現場就能領取。
二、委託代理領取
因工作或者其他行程無法親自前往，可以透過簽署通知書背面的委託欄位，交由代理人或徵求場所協助代領。
三、坊間代換處（零股需要電子投票後才能代領）
這也是最多股民使用的領取方式，市面上有許多專門幫忙換紀念品的代換處，以台灣來說就有「長龍會議顧問」、「全通事務處理」、「聯洲企管顧問」等，只要帶著通知書到這些巷弄裡的據點，支付約20元至30元代辦費，就能輕鬆換回精美的股東會紀念品，但偶爾也會有家裡附近代換處有短暫缺貨的問題！
另外要提醒的是，代換處通常會規定「滿1000股（一張股票）才能代領」，如果是「零股」的話要完成「電子投票」才能請他們代領哦！現在很多公司對零股族很友善，只要下載「集保e手掌握」APP 或進入「股東e票通」網站，在規定的時間內完成電子投票，接著把「投票完成畫面」截圖，加上你的身分證，就可以在指定期間內去股代或代換處領取紀念品囉！
股東會紀念品最後買進日、最後過戶日怎麼看？
有些股票新手經常會搞不懂什麼是「最後買進日」、「最後過戶日」導致自己權益損失，所謂的「最後買進日」簡單來說就是你在這天一定要買入該檔股票，否則你就領不到該年的股東紀念品；而「最後過戶日」就是攸關台股非常重要的「T+2交割制度」，也就是你買入股票之後會過2天你才會真正成為名冊上的股東。
舉例「基米（4195）」來說，最後買進日是3月16日，這表示它的最後過戶日是3月18日，因為要符合「T日買進」、「T+1」、「T+2股票進帳」，這樣才能領到今年基米發放的紀念品平安米！過去有許多新手股民都看不懂，其實講白了就是看「最後買進日」就對啦！
股東會紀念品快速查詢網站
而如果股民自己想要知道某家公司是否有發放股東會紀念品，或者自己持股的公司紀念品是什麼、詳細領取方式，最快查詢的網站就是「公開資訊觀測站（MOPS）」，投資人點進去之後點選「股東常（臨時會）」查詢，接著輸入公司代號或公司名稱查詢，就可以看到公告內容，完整記載股東會的詳細內容以及股東會紀念品發放方式，像是零股可不可以領、紀念品內容等都可以看到，快速又方便。
如果是單純想要查詢股東紀念品是什麼、最後買入日、領取資格這種簡易型內容，則有「HiStock嗨投資理財社群」、「玩股網」這種網站都會幫股民整理好一年一度股東會紀念品清單，一目了然也是相當方便。
股東會紀念品是什麼？公司為何要送禮？
每年4月至7月是台股股東會的旺季，根據金管會定義，股東會是股份有限公司的最高權力與決策機構，更是全體股東行使權利、參與公司治理的重要管道。公司發放「股東會紀念品」主要是在鼓勵股東出席或參與電子投票，提高股東參與度，不過紀念品並非法律強制規定，各家公司是否發放且領取資格為何，都可能有所不同。
資料來源：公開資訊觀測站（MOPS）、HiStock嗨投資理財社群、玩股網
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📍股東會紀念品「零股」可以領嗎？
📍股東會紀念品怎麼領？發放時間、地點、領取方式
📍股東會紀念品最後買進日、最後過戶日怎麼看
📍股東會紀念品快速查詢資訊網
📍股東會紀念品是什麼？公司為何要送禮？
股東會紀念品2026攻略：全清單、最後買進日、紀念品一次看（不斷更新）
以下清單部分公司可能隨時調整規定，實際發放標準請依各公司股東會公告為準，最後上車日超過時間後將不斷更新刪除或新增，格式為「股票代碼/公司名稱/最後買進日/2026股東會紀念品」：
4195 基米 03/16 小包平安米
1708 東鹼 03/18 東南實業股份有限公司小蘇打粉
6125 廣運 03/18 超商禮物卡35元
1101 台泥 03/19 折疊環保提包
1609 大亞 03/19 7-11商品卡35元
2006 東和鋼鐵 03/19 皮革質感修容組
2467 志聖 03/19 磁吸可掛式開瓶器露營燈(USB充電)
3006 晶豪科 03/19 鋼珠對筆
3090 日電貿 03/19 無患子潔手慕斯
4303 信立 03/19 朝和生醫保健產品
6235 華孚 03/19 有機白米
9935 慶豐富 03/19 全家商品券
1785 光洋科 03/24 伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂
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6190 萬泰科 03/24 萬泰ACT超透氣口罩
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6271 同欣電 03/24 妙管家八倍濃縮洗衣球
9958 世紀鋼 03/24 青花瓷手柄不銹鋼餐具組
1215 卜蜂 03/25 雞肉鬆
1707 葡萄王 03/25 葡萄王動能膠囊30粒/瓶
1909 榮成 03/25 環保袋
2104 國際中橡 03/25 折疊環保提包
2313 華通 03/25 南僑清潔用品
2327 國巨 03/25 妙管家八倍濃縮洗衣球
2379 瑞昱 03/25 全家88元禮物卡
2520 冠德 03/25 環球購物中心禮券100元
2641 正德 03/25 7-11 35元商品卡
3029 零壹 03/25 7-11 商品卡50元
3556 禾瑞亞 03/25 7-11 35元商品卡
3686 達能 03/25 7-11商品卡35元
3706 神達 03/25 嘉禾牌家常麵無添加麵條
3708 上緯投控 03/25 7-11 商品卡(35元)
4979 華星光 03/25 7-11中杯美式咖啡卡
5009 榮剛 03/25 順暢益生菌
5230 雷笛克光學 03/25 香皂
5483 中美晶 03/25 法蘭絨毯
6147 頎邦 03/25 環保摺疊購物袋
6282 康舒 03/25 鋅合金編織充電線
8069 元太 03/25 GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔液體皂
8112 至上 03/25 無患子抗菌清潔組
8163 達方 03/25 保冰袋
8299 群聯 03/25 全家禮物卡100元
1536 和大 03/26 超商50元商品卡
2103 台橡 03/26 休閒運動襪子禮盒
2352 佳世達 03/26 史努比陶瓷雙碗組
2436 偉詮電 03/26 香皂禮盒(二入)
3037 欣興 03/26 OK超商100元商品卡
4133 亞諾法 03/26 7-11 35元商品卡
6156 松上 03/26 香皂
6257 矽格 03/26 7-11 商品卡 50元
8111 立碁 03/26 清淨海洗衣膠囊
8996 高力 03/26 7-11 商品卡50元
3546 宇峻 03/31 不鏽鋼調味罐
5386 青雲 03/31 肥皂組
4977 眾達-KY 04/07 全家35元禮物卡
4533 協易機 04/08 7-11 35元商品卡
9938 百和 04/08 竹炭襪2雙
1452 宏益 04/09 濕紙巾
3013 晟銘電 04/09 三角斜背保溫保冷袋
6185 幃翔 04/09 好無比洗衣精
6150 撼訊 04/14 時尚輕巧隨手杯200ml
1524 耿鼎 04/15 菜瓜布
1604 聲寶 04/15 雨傘
3033 威健 04/15 威健帆布提袋
3163 波若威 04/15 超商商品卡50元
1526 日馳 04/22 中杯熱美式咖啡券
1540 喬福 04/28 伊莎貝爾櫻花抗菌皂
4564 元翎 04/28 洗碗精
股東會紀念品「零股」可以領嗎？
答案是可以的，現在不少企業都有開放零股就能領取股東會紀念品，例如王品就有上看3000元抵用券、大魯閣則是4000元抵用大禮包等，不過也是要看各企業的規定，發放標準不盡相同，也有公司會設定一定要持有1000股（一張）以上的股東才可無條件領取。零股的股民要特別注意的，就是上市櫃公司為節省郵資與發放成本，不會主動寄發實體開會通知書給未滿一千股的股東，民眾要記得自己打去公司合作的股務代理機構查詢並補單，才能領到股東會紀念品哦！
想要把股東紀念品領回家，首先你一定要有一張「股東會開會通知書」才可以，通常會在股東會前30天寄出，這裡要記得一點，很多公司規定「零股不會主動寄發通知書」，假設你買的是零股，記得要在最後過戶日之後，主動打給該公司的「股務代理機構」申請補單，否則會收不到這張「股東會開會通知書」哦！拿到通知書之後，領取股東會紀念品時間當然是因各公司股東會時間不同有所差異，一共有3種領取方式：
一、親自出席股東會
有閒情逸致參與股東會、想看看公司高層、了解公司營運的股民，直接持股東會寄發的通知書到場，並攜帶相關身分證明文件，通常現場就能領取。
二、委託代理領取
因工作或者其他行程無法親自前往，可以透過簽署通知書背面的委託欄位，交由代理人或徵求場所協助代領。
三、坊間代換處（零股需要電子投票後才能代領）
這也是最多股民使用的領取方式，市面上有許多專門幫忙換紀念品的代換處，以台灣來說就有「長龍會議顧問」、「全通事務處理」、「聯洲企管顧問」等，只要帶著通知書到這些巷弄裡的據點，支付約20元至30元代辦費，就能輕鬆換回精美的股東會紀念品，但偶爾也會有家裡附近代換處有短暫缺貨的問題！
另外要提醒的是，代換處通常會規定「滿1000股（一張股票）才能代領」，如果是「零股」的話要完成「電子投票」才能請他們代領哦！現在很多公司對零股族很友善，只要下載「集保e手掌握」APP 或進入「股東e票通」網站，在規定的時間內完成電子投票，接著把「投票完成畫面」截圖，加上你的身分證，就可以在指定期間內去股代或代換處領取紀念品囉！
有些股票新手經常會搞不懂什麼是「最後買進日」、「最後過戶日」導致自己權益損失，所謂的「最後買進日」簡單來說就是你在這天一定要買入該檔股票，否則你就領不到該年的股東紀念品；而「最後過戶日」就是攸關台股非常重要的「T+2交割制度」，也就是你買入股票之後會過2天你才會真正成為名冊上的股東。
舉例「基米（4195）」來說，最後買進日是3月16日，這表示它的最後過戶日是3月18日，因為要符合「T日買進」、「T+1」、「T+2股票進帳」，這樣才能領到今年基米發放的紀念品平安米！過去有許多新手股民都看不懂，其實講白了就是看「最後買進日」就對啦！
而如果股民自己想要知道某家公司是否有發放股東會紀念品，或者自己持股的公司紀念品是什麼、詳細領取方式，最快查詢的網站就是「公開資訊觀測站（MOPS）」，投資人點進去之後點選「股東常（臨時會）」查詢，接著輸入公司代號或公司名稱查詢，就可以看到公告內容，完整記載股東會的詳細內容以及股東會紀念品發放方式，像是零股可不可以領、紀念品內容等都可以看到，快速又方便。
如果是單純想要查詢股東紀念品是什麼、最後買入日、領取資格這種簡易型內容，則有「HiStock嗨投資理財社群」、「玩股網」這種網站都會幫股民整理好一年一度股東會紀念品清單，一目了然也是相當方便。
每年4月至7月是台股股東會的旺季，根據金管會定義，股東會是股份有限公司的最高權力與決策機構，更是全體股東行使權利、參與公司治理的重要管道。公司發放「股東會紀念品」主要是在鼓勵股東出席或參與電子投票，提高股東參與度，不過紀念品並非法律強制規定，各家公司是否發放且領取資格為何，都可能有所不同。