股東會紀念品發放季節又到來了！最近股民又開始注意哪幾家股東紀念品相當實用，今年還沒發放就已經有多家話題度很高，像是中鋼、聯電、大魯閣、王品等，都已經被不少股民鎖定。《NOWNEWS》也特別整理股民各種疑難雜症，包括股東會紀念品是什麼、零股可以領股東紀念品嗎、股東紀念品發放時間地點、最後買進日等資訊，並且不斷更新本文，提供民眾一文掌握2026股東會紀念品攻略！

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🟡本文重點摘要

📍股東會紀念品2026攻略：全清單、最後買進日一次看
📍股東會紀念品「零股」可以領嗎？
📍股東會紀念品怎麼領？發放時間、地點、領取方式
📍股東會紀念品最後買進日、最後過戶日怎麼看
📍股東會紀念品快速查詢資訊網
📍股東會紀念品是什麼？公司為何要送禮？

股東會紀念品2026攻略：全清單、最後買進日、紀念品一次看（不斷更新）

以下清單部分公司可能隨時調整規定，實際發放標準請依各公司股東會公告為準，最後上車日超過時間後將不斷更新刪除或新增，格式為「股票代碼/公司名稱/最後買進日/2026股東會紀念品」：

4195 基米 03/16 小包平安米
1708 東鹼 03/18 東南實業股份有限公司小蘇打粉
6125 廣運 03/18 超商禮物卡35元
1101 台泥 03/19 折疊環保提包
1609 大亞 03/19 7-11商品卡35元
2006 東和鋼鐵 03/19 皮革質感修容組
2467 志聖 03/19 磁吸可掛式開瓶器露營燈(USB充電)
3006 晶豪科 03/19 鋼珠對筆
3090 日電貿 03/19 無患子潔手慕斯
4303 信立 03/19 朝和生醫保健產品

6235 華孚 03/19 有機白米
9935 慶豐富 03/19 全家商品券
1785 光洋科 03/24 伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂
2312 金寶 03/24 再生布卡夾
2375 凱美 03/24 妙管家煥彩香氛洗衣球
6190 萬泰科 03/24 萬泰ACT超透氣口罩
6248 沛波 03/24 滋補強身 甲魚全沛
6271 同欣電 03/24 妙管家八倍濃縮洗衣球
9958 世紀鋼 03/24 青花瓷手柄不銹鋼餐具組
1215 卜蜂 03/25 雞肉鬆
1707 葡萄王 03/25 葡萄王動能膠囊30粒/瓶

1909 榮成 03/25 環保袋
2104 國際中橡 03/25 折疊環保提包
2313 華通 03/25 南僑清潔用品
2327 國巨 03/25 妙管家八倍濃縮洗衣球
2379 瑞昱 03/25 全家88元禮物卡
2520 冠德 03/25 環球購物中心禮券100元
2641 正德 03/25 7-11 35元商品卡
3029 零壹 03/25 7-11 商品卡50元
3556 禾瑞亞 03/25 7-11 35元商品卡
3686 達能 03/25 7-11商品卡35元
3706 神達 03/25 嘉禾牌家常麵無添加麵條
3708 上緯投控 03/25 7-11 商品卡(35元)

4979 華星光 03/25 7-11中杯美式咖啡卡
5009 榮剛 03/25 順暢益生菌
5230 雷笛克光學 03/25 香皂
5483 中美晶 03/25 法蘭絨毯
6147 頎邦 03/25 環保摺疊購物袋
6282 康舒 03/25 鋅合金編織充電線
8069 元太 03/25 GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔液體皂
8112 至上 03/25 無患子抗菌清潔組
8163 達方 03/25 保冰袋

8299 群聯 03/25 全家禮物卡100元
1536 和大 03/26 超商50元商品卡
2103 台橡 03/26 休閒運動襪子禮盒
2352 佳世達 03/26 史努比陶瓷雙碗組
2436 偉詮電 03/26 香皂禮盒(二入)
3037 欣興 03/26 OK超商100元商品卡
4133 亞諾法 03/26 7-11 35元商品卡
6156 松上 03/26 香皂
6257 矽格 03/26 7-11 商品卡 50元
8111 立碁 03/26 清淨海洗衣膠囊
8996 高力 03/26 7-11 商品卡50元

3546 宇峻 03/31 不鏽鋼調味罐
5386 青雲 03/31 肥皂組
4977 眾達-KY 04/07 全家35元禮物卡
4533 協易機 04/08 7-11 35元商品卡
9938 百和 04/08 竹炭襪2雙
1452 宏益 04/09 濕紙巾
3013 晟銘電 04/09 三角斜背保溫保冷袋
6185 幃翔 04/09 好無比洗衣精
6150 撼訊 04/14 時尚輕巧隨手杯200ml
1524 耿鼎 04/15 菜瓜布
1604 聲寶 04/15 雨傘

3033 威健 04/15 威健帆布提袋
3163 波若威 04/15 超商商品卡50元
1526 日馳 04/22 中杯熱美式咖啡券
1540 喬福 04/28 伊莎貝爾櫻花抗菌皂 
4564 元翎 04/28 洗碗精

股東會紀念品「零股」可以領嗎？

答案是可以的，現在不少企業都有開放零股就能領取股東會紀念品，例如王品就有上看3000元抵用券、大魯閣則是4000元抵用大禮包等，不過也是要看各企業的規定，發放標準不盡相同，也有公司會設定一定要持有1000股（一張）以上的股東才可無條件領取。零股的股民要特別注意的，就是上市櫃公司為節省郵資與發放成本，不會主動寄發實體開會通知書給未滿一千股的股東，民眾要記得自己打去公司合作的股務代理機構查詢並補單，才能領到股東會紀念品哦！

▲許多人好奇股東會紀念品「零股」可不可以領，答案是可以的！不過記得企業現在通常不會主動寄發實體開會通知書給未滿一千股的股東，股民記得要自己聯繫補單哦！。（圖/Gemini AI生成/記者張嘉哲監製）
▲許多人好奇股東會紀念品「零股」可不可以領，答案是可以的！不過記得企業現在通常不會主動寄發實體開會通知書給未滿一千股的股東，股民記得要自己聯繫補單哦！。（圖/Gemini AI生成/記者張嘉哲監製）
股東會紀念品怎麼領？發放時間、地點、領取方式

想要把股東紀念品領回家，首先你一定要有一張「股東會開會通知書」才可以，通常會在股東會前30天寄出，這裡要記得一點，很多公司規定「零股不會主動寄發通知書」，假設你買的是零股，記得要在最後過戶日之後，主動打給該公司的「股務代理機構」申請補單，否則會收不到這張「股東會開會通知書」哦！拿到通知書之後，領取股東會紀念品時間當然是因各公司股東會時間不同有所差異，一共有3種領取方式：

一、親自出席股東會

有閒情逸致參與股東會、想看看公司高層、了解公司營運的股民，直接持股東會寄發的通知書到場，並攜帶相關身分證明文件，通常現場就能領取。

二、委託代理領取

因工作或者其他行程無法親自前往，可以透過簽署通知書背面的委託欄位，交由代理人或徵求場所協助代領。

三、坊間代換處（零股需要電子投票後才能代領）

這也是最多股民使用的領取方式，市面上有許多專門幫忙換紀念品的代換處，以台灣來說就有「長龍會議顧問」、「全通事務處理」、「聯洲企管顧問」等，只要帶著通知書到這些巷弄裡的據點，支付約20元至30元代辦費，就能輕鬆換回精美的股東會紀念品，但偶爾也會有家裡附近代換處有短暫缺貨的問題！

另外要提醒的是，代換處通常會規定「滿1000股（一張股票）才能代領」，如果是「零股」的話要完成「電子投票」才能請他們代領哦！現在很多公司對零股族很友善，只要下載「集保e手掌握」APP 或進入「股東e票通」網站，在規定的時間內完成電子投票，接著把「投票完成畫面」截圖，加上你的身分證，就可以在指定期間內去股代或代換處領取紀念品囉！

▲股東會紀念品領取3種管道一次看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
▲股東會紀念品領取3種管道一次看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
股東會紀念品最後買進日、最後過戶日怎麼看？

有些股票新手經常會搞不懂什麼是「最後買進日」、「最後過戶日」導致自己權益損失，所謂的「最後買進日」簡單來說就是你在這天一定要買入該檔股票，否則你就領不到該年的股東紀念品；而「最後過戶日」就是攸關台股非常重要的「T+2交割制度」，也就是你買入股票之後會過2天你才會真正成為名冊上的股東。

舉例「基米（4195）」來說，最後買進日是3月16日，這表示它的最後過戶日是3月18日，因為要符合「T日買進」、「T+1」、「T+2股票進帳」，這樣才能領到今年基米發放的紀念品平安米！過去有許多新手股民都看不懂，其實講白了就是看「最後買進日」就對啦！

▲台股最後買進日、最後過戶日差異一圖看懂！想領股東紀念品千萬要記得以「最後買進日」為優先。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
▲台股最後買進日、最後過戶日差異一圖看懂！想領股東紀念品千萬要記得以「最後買進日」為優先。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
股東會紀念品快速查詢網站

而如果股民自己想要知道某家公司是否有發放股東會紀念品，或者自己持股的公司紀念品是什麼、詳細領取方式，最快查詢的網站就是「公開資訊觀測站（MOPS）」，投資人點進去之後點選「股東常（臨時會）」查詢，接著輸入公司代號或公司名稱查詢，就可以看到公告內容，完整記載股東會的詳細內容以及股東會紀念品發放方式，像是零股可不可以領、紀念品內容等都可以看到，快速又方便。

如果是單純想要查詢股東紀念品是什麼、最後買入日、領取資格這種簡易型內容，則有「HiStock嗨投資理財社群」「玩股網」這種網站都會幫股民整理好一年一度股東會紀念品清單，一目了然也是相當方便。

▲各大上市櫃股東會詳細資料可以從「公開資訊觀測站」網站查詢，快速又方便。（圖/公開資訊觀測站）
▲各大上市櫃股東會詳細資料可以從「公開資訊觀測站」網站查詢，快速又方便。（圖/公開資訊觀測站）
股東會紀念品是什麼？公司為何要送禮？

每年4月至7月是台股股東會的旺季，根據金管會定義，股東會是股份有限公司的最高權力與決策機構，更是全體股東行使權利、參與公司治理的重要管道。公司發放「股東會紀念品」主要是在鼓勵股東出席或參與電子投票，提高股東參與度，不過紀念品並非法律強制規定，各家公司是否發放且領取資格為何，都可能有所不同。

▲股東會紀念品發放主要是在鼓勵股東出席或參與電子投票，提高股東參與度。（圖／聯電提供）
▲股東會紀念品發放主要是在鼓勵股東出席或參與電子投票，提高股東參與度。（圖／聯電提供）
資料來源：公開資訊觀測站（MOPS）HiStock嗨投資理財社群玩股網

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