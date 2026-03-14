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本文重點摘要

股東會紀念品2026攻略：全清單、最後買進日、紀念品一次看

（不斷更新）

以下清單部分公司可能隨時調整規定，實際發放標準請依各公司股東會公告為準，最後上車日超過時間後將不斷更新刪除或新增，格式為「股票代碼/公司名稱/最後買進日/2026股東會紀念品」：

股東會紀念品「零股」可以領嗎？

不會主動寄發實體開會通知書給未滿一千股的股東，民眾要記得自己打去公司合作的股務代理機構查詢並補單

▲許多人好奇股東會紀念品「零股」可不可以領，答案是可以的！不過記得企業現在通常不會主動寄發實體開會通知書給未滿一千股的股東，股民記得要自己聯繫補單哦！。（圖/Gemini AI生成/記者張嘉哲監製）

股東會紀念品怎麼領？發放時間、地點、領取方式

一、親自出席股東會

並攜帶相關身分證明文件，通常現場就能領取。

二、委託代理領取

交由代理人或徵求場所協助代領。

三、坊間代換處（零股需要電子投票後才能代領）

如果是「零股」的話要完成「電子投票」才能請他們代領哦！

▲股東會紀念品領取3種管道一次看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

股東會紀念品最後買進日、最後過戶日怎麼看？

所謂的「最後買進日」簡單來說就是你在這天一定要買入該檔股票，否則你就領不到該年的股東紀念品

其實講白了就是看「最後買進日」就對啦！

▲台股最後買進日、最後過戶日差異一圖看懂！想領股東紀念品千萬要記得以「最後買進日」為優先。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

股東會紀念品快速查詢網站

▲各大上市櫃股東會詳細資料可以從「公開資訊觀測站」網站查詢，快速又方便。（圖/公開資訊觀測站）

股東會紀念品是什麼？公司為何要送禮？

▲股東會紀念品發放主要是在鼓勵股東出席或參與電子投票，提高股東參與度。（圖／聯電提供）