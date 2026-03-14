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醫院急診往年春節都因診所休息，面臨醫療量能暴增壓力。衛福部健保署今年面對春節9天連假，首度挹注16億元辦理「春節加成獎勵方案」給予特約醫院、西醫基層診所及藥局在急診、住院診察費、門診診察費等加成。經查，過年診所門診量為85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力。健保署為整備今年春節9天連假期間醫療量能，首度挹注16億元辦理「春節加成獎勵方案」，急診、住院診察費、護理費及藥事服務費加成100%；門診診察費及藥事服務費除夕至初三加成100%，初四及初五則加成50%，小年夜前一日、小年夜及初六加成30%。健保署今（14）日統計，基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成。統計今年除夕至初五診所門診量約85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力，而在急診就醫人次方面，今年除夕至初五約17萬人次，較去年同期23萬人次減少逾2成5，其中心血管疾病及癌症就醫人次維持平穩，輕症到急診就醫整體而言大幅度減少，以類流感及腸胃炎下降最為顯著。門診部分，基層診所發揮關鍵功能，除夕至初二每日就醫人次增加近2成，其中慢性病單日最多增加2.9萬人次，腸胃炎及皮膚炎單日最多增加2.7萬人次，簡單外傷及食物中毒單日最多增加0.7萬人次，顯示春節期間因慢性病、腸胃炎、皮膚炎、簡單外傷及食物中毒等病人分流至基層診所就醫，使醫院急診量能得以保留予急重症病人。健保署陳亮妤署長表示，今年首度運用健保總額「其他部門」預算挹注西醫醫院、診所及社區藥局提供醫療服務，並搭配慢性病連續處方箋提早14天領藥政策，確保民眾春節不斷藥。同時，健保署今年於「健保快易通APP」設立春節專區，讓民眾能輕鬆查詢診所開診資訊，小病無須衝大醫院，優先選擇鄰近開診的基層診所，既能及時獲得醫療照護，也減輕民眾就醫之經濟負擔。