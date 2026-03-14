每天都要洗的貼身衣物，你真的晾對了嗎？許多人習慣將襪子從腳尖夾起，或直接將內褲掛在衣架上，但這些看似平常的舉動，其實會導致衣物提早報銷！台中知名「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫（瑞夫），日前在社群平台揭密正確晾衣法，讓不少網友驚呼：「活了一輩子居然都晾錯！」
防襪子鬆弛：關鍵在「襪口朝上」
張瑞夫在影片中指出，許多人會把襪子倒吊著晾，但這其實是錯誤的。正確晾法應該是將「襪口朝上」夾著晾。若襪口朝下，晾乾過程中水分會往下集中在襪口的鬆緊帶處，導致鬆緊帶更快鬆弛與老化。改變一個小動作，就能大幅延長襪子的壽命。
內褲快乾不發硬：襠部朝上是正解
針對內褲，張瑞夫特別說明，由於女性內褲襠部（底部）的布料較厚，若直接掛在衣架上，水分會全聚積在下方。這不僅會讓底褲變硬、穿起來不舒服，還容易滋生細菌。因此，內褲建議「翻過來晾，並把襠部放在最上面」，不僅乾得快、布料不發硬，還能曬太陽殺菌。
室外晾曬怕鳥屎？達人與護理師這樣說
影片一出引發熱烈討論。有網友恍然大悟笑稱「活了一輩子居然都晾錯，居然輸給我 6 歲的女兒」；但也有不少鄉民提出隱憂，認為鄉下室外灰塵多，甚至會遇上鳥屎或不知名小蟲攻擊，把底褲翻出來直曬實在不敢穿。
對此，一名擁有 23 年資歷的護理師跳出來背書：「沒錯就是要這樣晾！但不適合室外，最好有自己的陽台或直接低溫烘乾。」張瑞夫本人也親自現身回覆網友，表示若環境不允許，其實「把內褲翻過來（正面朝外）」也是可以的變通方式。只要掌握水分不積聚底部的原則，就能讓貼身衣物穿得更健康。
張瑞夫 Reef Chang
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張瑞夫在影片中指出，許多人會把襪子倒吊著晾，但這其實是錯誤的。正確晾法應該是將「襪口朝上」夾著晾。若襪口朝下，晾乾過程中水分會往下集中在襪口的鬆緊帶處，導致鬆緊帶更快鬆弛與老化。改變一個小動作，就能大幅延長襪子的壽命。
內褲快乾不發硬：襠部朝上是正解
針對內褲，張瑞夫特別說明，由於女性內褲襠部（底部）的布料較厚，若直接掛在衣架上，水分會全聚積在下方。這不僅會讓底褲變硬、穿起來不舒服，還容易滋生細菌。因此，內褲建議「翻過來晾，並把襠部放在最上面」，不僅乾得快、布料不發硬，還能曬太陽殺菌。
室外晾曬怕鳥屎？達人與護理師這樣說
影片一出引發熱烈討論。有網友恍然大悟笑稱「活了一輩子居然都晾錯，居然輸給我 6 歲的女兒」；但也有不少鄉民提出隱憂，認為鄉下室外灰塵多，甚至會遇上鳥屎或不知名小蟲攻擊，把底褲翻出來直曬實在不敢穿。
對此，一名擁有 23 年資歷的護理師跳出來背書：「沒錯就是要這樣晾！但不適合室外，最好有自己的陽台或直接低溫烘乾。」張瑞夫本人也親自現身回覆網友，表示若環境不允許，其實「把內褲翻過來（正面朝外）」也是可以的變通方式。只要掌握水分不積聚底部的原則，就能讓貼身衣物穿得更健康。
張瑞夫 Reef Chang