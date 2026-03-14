2026世界棒球經典賽（WBC）韓國隊的旅程正式畫下句點。雖然在八強賽慘遭多明尼加「扣倒」血洗，但韓國隊返國時還是享有高規格待遇。根據韓媒《OSEN》報導，韓國代表隊全體將搭乘專機返國，而陣中多位大聯盟以及小聯盟球星則不會隨隊，將直接在美國原地解散，回歸所屬母隊春訓。
17年首進八強慘遭震撼教育 「銀河戰艦」牆太高
由柳志炫總教練領軍的韓國隊，在本屆經典賽預賽C組面對日本、台灣、澳洲及捷克僅取得2勝2敗，但最後一戰以7：2逆轉擊敗澳洲，奇蹟似地以分組第二晉級，這也是韓國隊繼2009年後，睽違17年再次踏入八強大門。
然而，挺進邁阿密後，韓國隊遇到奪冠大熱門多明尼加。面對陣容堪稱「宇宙最強」的打線，韓國投手群徹底崩盤，最終在7局下因分差達10分慘遭「扣倒」，以0：10遺憾止步八強，無緣重返四強行列。
專機特級待遇返韓 大聯盟球星原地回母隊
因為八強戰果慘烈，許多韓國網友毫不留情寫下「乾脆用游的回來」等負面留言。儘管如此韓國職棒委員會（KBO）仍為國家隊安排了高規格行程。韓國代表隊將搭乘阿特拉斯航空的專機，預計於邁阿密當地時間14日中午出發，中途停靠阿拉斯加加油，並於台灣時間15日抵達仁川國際機場。
值得關注的是，韓國隊中的大聯盟球員將不會隨機返韓。包括舊金山巨人隊的李政厚、洛杉磯道奇隊的金慧成，以及效力底特律老虎隊的高祐錫、瓊斯（Jahmai Jones）、休士頓太空人隊的惠特科姆（Shay Whitcomb）與西雅圖水手隊的丹寧（Dane Dunning）等6人，都將直接在美國現地解散，動身前往各自球隊的春訓基地。
備戰新球季！韓職球員歸隊投入熱身賽
其餘在韓職（KBO）效力的國手，回國後將立即回到所屬球隊，投入正在進行中的聯盟熱身賽。韓國職棒2026賽季預計將在3月28日正式開打，為了經典賽提早開機的球員們必須迅速調整心情與體力，將國際賽累積的經驗轉化為新球季的動力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由柳志炫總教練領軍的韓國隊，在本屆經典賽預賽C組面對日本、台灣、澳洲及捷克僅取得2勝2敗，但最後一戰以7：2逆轉擊敗澳洲，奇蹟似地以分組第二晉級，這也是韓國隊繼2009年後，睽違17年再次踏入八強大門。
然而，挺進邁阿密後，韓國隊遇到奪冠大熱門多明尼加。面對陣容堪稱「宇宙最強」的打線，韓國投手群徹底崩盤，最終在7局下因分差達10分慘遭「扣倒」，以0：10遺憾止步八強，無緣重返四強行列。
因為八強戰果慘烈，許多韓國網友毫不留情寫下「乾脆用游的回來」等負面留言。儘管如此韓國職棒委員會（KBO）仍為國家隊安排了高規格行程。韓國代表隊將搭乘阿特拉斯航空的專機，預計於邁阿密當地時間14日中午出發，中途停靠阿拉斯加加油，並於台灣時間15日抵達仁川國際機場。
值得關注的是，韓國隊中的大聯盟球員將不會隨機返韓。包括舊金山巨人隊的李政厚、洛杉磯道奇隊的金慧成，以及效力底特律老虎隊的高祐錫、瓊斯（Jahmai Jones）、休士頓太空人隊的惠特科姆（Shay Whitcomb）與西雅圖水手隊的丹寧（Dane Dunning）等6人，都將直接在美國現地解散，動身前往各自球隊的春訓基地。
備戰新球季！韓職球員歸隊投入熱身賽
其餘在韓職（KBO）效力的國手，回國後將立即回到所屬球隊，投入正在進行中的聯盟熱身賽。韓國職棒2026賽季預計將在3月28日正式開打，為了經典賽提早開機的球員們必須迅速調整心情與體力，將國際賽累積的經驗轉化為新球季的動力。