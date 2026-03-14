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▲台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，邀請總統賴清德、台灣智庫榮譽董事長陳博志、台灣智庫共同創辦人林佳龍等人發表致詞。（圖／記者邱曾其攝，2026.03.14）

今年是總統直選30週年，總統賴清德今（14）日表示，台灣在過去的歷史上，有長達幾百年的時間，非常遺憾統治者心都沒有在台灣，國民政府來台灣也是如此，把台灣當成反攻大陸的跳板，尤其是國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差；他強調，台灣有辦法總統直選，台灣民主有辦法走到今天，是因為人民的力量，在這個關鍵時刻，希望台灣人民，能夠再次展現偉大的力量。台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，邀請總統賴清德、台灣智庫榮譽董事長陳博志、台灣智庫共同創辦人林佳龍等人發表致詞。賴清德指出，總統直選至少有三大意義，第一，主權在民、第二，確立民主台灣的重大里程碑、第三，台灣是一個主權獨立的國家，不管其名字叫中華民國、中華民國台灣或是叫台灣，若跟增修條文一起看，台灣已經是一個、中華民國已經是一個具備新生命的國家。賴清德說，總統直選從來都不是天上掉下來，更不是執政者給予人民的恩惠，是長年以來台灣人民經過無數次的事件、犧牲奉獻，不怕死、不怕被抓、也不怕被關才爭取得來。賴清德提到，台灣在過去的歷史上，有長達幾百年的時間，非常遺憾統治者心都沒有在台灣，荷蘭在台灣的南部，台灣是東印度公司生產的據點，當時的北部西班牙統治也是如此；鄭成功來到台灣，台灣是反清復明的根據地，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈，而國民政府來到台灣也一樣，只不過是反攻大陸的跳板，尤其是國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差，「這也是為什麼李登輝前總統跟日本東京都市司馬遼太郎特別提到台灣人的悲哀」。賴清德接著說明台灣民主歷史進程，並談到民主的道路雖然艱辛，但走到今天，也看到在人民的權利、經濟的發展、社會的安定上，都得到豐碩的成果。「我們千萬不能走回頭路，不管來自中國的壓力有多大！」賴清德說，當初在總統李登輝決定要直接選舉或是委任選舉時，主張委任選舉的非主流派也認為，若總統直接選舉勢必會引起兩岸的緊張，中國會武力威脅台灣，甚至會侵犯台灣，會帶給台灣危險，但台灣人民相當堅定，1996年3月23日投票當天總共有1100萬人出來投票，投票率高達75-76%。賴清德提到，身為現任總統，他要強調的是，大家應該要像過往民主運動前輩一樣，勇敢追求未來，即便受到再大的威脅，都永遠不走回頭路，「政治上我們要堅持民主、不走回頭路、走回專制獨裁，經濟上我們要走自由開放」。他也特別提到，前總統馬英九時代8年執政，第一次執政時，立法院超過四分之三，第二次執政立法院超過三分之二，「ECFA簽了、陸客也來了，但總體經濟指標沒有633，經濟成長率沒有6%，失業率也沒有下降到3%，國民平均年所得也沒有超過三萬美金，股市也沒有到兩萬點」，但這些數據都在蔡總統和他任內10年期間，一一將其達成。賴清德強調，中國對台灣的威脅包括武力，因此要強化國防力量，他今年提出國防特別預算，1.25兆元為期8年，一年平均值1560億元，台灣經濟成長絕對負擔得起。他強調，要讓大家清楚，「我們一定要捍衛國家主權、捍衛我們得來不易的民主制度，捍衛我們人民打拚的經濟成果，所以一定要強化國防預算，要打造台灣之盾、要運用人工智慧建立一個即時的攻防體系，順勢推動國防自主產業，也就是說我們的國防預算是國家防衛預算，但也是經濟產業發展預算」。賴清德提到，中國對台灣的威脅不僅僅是武力，也包括在法律上對台灣國家主權的統戰威脅、對台灣國家認同的統戰威脅、吸收台灣人民不管是軍中或是卸任的軍人，或是社會上吸收間諜，對台灣進行滲透的威脅，同時，也會利用兩岸的交流，中國進行各行各業、各領域的統戰威脅，因此他已召開國安高層會議，將中國定位為境外敵對勢力，而且推動17項策略，依照17項策略所修改的法制，已經送到立法院審議。「最重要的還是人民！」賴清德強調，台灣有辦法總統直選，台灣民主有辦法走到今天，成為亞洲民主典範、國際稱羨目標，是因為人民的力量，在這個關鍵時刻，希望台灣人民，也能夠再次展現偉大的力量，確保台灣國家安全，確保台灣的民主永續，確保台灣的經濟發展，確保台灣繼續走在正確的道路上，勇往直前，「讓我們一起勇敢追求未來」。