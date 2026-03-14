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本屆經典賽黑馬義大利，將於明日迎戰波多黎各，若是能取得勝利，將能打破隊史紀錄，首次晉級四強，昨日波多黎各率先亮牌推出魯戈（Seth Lugo）先發，而稍早義大利也確定推派24歲左投阿爾德格里（Sam Aldegheri）。效力天使的投手阿爾德格里（Sam Aldegheri）去年在大聯盟出賽4場有2場先發共投13.2局，戰績0勝2敗、防禦率7.90，這屆經典賽預賽他對巴西先發4.2局被敲1安，狂飆8K無失分無關勝敗。值得一提的是，阿爾德格里是大聯盟史上首位土生土長的義大利籍投手。出生於義大利維羅納的阿爾德格里，15歲就決定未來要成為大聯盟選手，他打過義大利聯賽，後來受到大聯盟球探關注，2019年費城人以21萬美元簽下他，2024年他被交易到天使，隨後登上大聯盟為義大利寫歷史。波多黎各先發投手魯戈（Seth Lugo）僅次於老虎左投史庫柏，去年出賽26場，戰績8勝7敗、防禦率4.15。魯戈經典賽預賽哥倫比亞首戰，先發主頭4局無失分，僅被擊出三支安打、送出三次三振拿下勝投。