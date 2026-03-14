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行政院長卓榮泰7日包機赴日本，現身東京巨蛋幫中華隊加油，但相關費用引發爭議，卓榮泰今昨日公布相關單據，秀出遊覽車車資日幣20萬、比賽門票共台幣1萬8500元，合計費用約214萬元。對此，國民黨前主席朱立倫今（14）日表示，卓榮泰這次去日本是外交突破，是好事情，就大方承認是公務行程、代表國家，不必閃閃躲躲。朱立倫今上午參加「模擬方程式Mega City營隊活動始業式」，並接受媒體聯訪。針對卓榮泰包機風波，朱立倫表示，他一直覺得卓榮泰這一次去日本能夠有外交突破，「院長直接到日本，是一個好事情」。朱立倫說，既然是個外交突破，就大大方方地跟大家說，「雖然是秘密外交，但是我已經做了這樣的外交突破」。朱立倫強調，卓榮泰不必閃躲，不必又是公務、又是自費，搞得烏煙瘴氣，「大方承認這就是公務行程，就是代表國家」。對於國民黨版軍購條例草案是「3800億+N」，朱立倫回應說，國家安全不分黨派，作為中華民國的國民、作為台灣的一分子，自己一定是全力支持國家安全及國防重要的預算。朱立倫也提到，《路透社》昨天已說美國將要宣布6000億的新軍購，相信每一項都是很重要的，法院未來在審查這些相關條例時，包含法律案，一定能匡列國家所需要的相關預算。