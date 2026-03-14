我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江宏恩（左）在《百味人生》中，跟飾演的情婦游詩璟（右）作為大反派。（圖／三立提供）

出道逾30年 本土劇男星首度中途退出

長年失眠惡化 醫師警告恐危及生命

55歲資深演員江宏恩近日確定退出三立八點檔《百味人生》，消息曝光後引發觀眾討論，劇中他飾演的渣男反派角色「高天量」在劇情中意外身亡，正式領便當退場，也宣告這個角色不會再復活。據了解，江宏恩此次辭演並非單純工作過勞，而是長期困擾他的嚴重失眠問題惡化，甚至被醫師警告若再不好好休息「會暴斃」，恐怕對健康造成重大威脅，因此他才決定暫時放下戲劇工作。江宏恩出道至今超過32年，早年憑《太陽花》、《飛龍在天》等作品走紅，長年活躍於本土劇市場，是三立八點檔重要的男主角之一，近年他在《百味人生》中飾演渣男的「高天量」，戲份約拍攝150集，也是劇情關鍵角色之一。根據《聯合新聞網》報導，這次卻是江宏恩演藝生涯中首次在拍攝期間中途退出作品，主因正是健康狀況亮紅燈，讓他不得不暫時離開高強度的拍攝工作。其實江宏恩去年就曾因體重突然下降引發外界擔憂，短時間內瘦了約12公斤，整個人看起來與過去形象差距不小，他當時受訪解釋，體重下降主要是因為接拍電影前進行武術訓練，再加上頻繁騎車運動與飲食控制，一天僅吃一餐並減少澱粉攝取，才會快速瘦身。體重一度降到75公斤。不過隨著時間過去，他的身形已逐漸恢復，也重新找回過去「花系列小生」時期的俐落輪廓。事實上，真正讓江宏恩決定暫停拍戲的關鍵，是長期困擾他的失眠問題，這個狀況其實已持續多年，去年拍攝期間他就曾向劇組反映，由於本土劇拍攝節奏緊湊，加上外景工作時間很早，他常常在幾乎沒有睡眠的情況下就得上工，回家後稍微休息又必須帶著愛犬外出散步，長期下來睡眠品質愈來愈差，甚至到醫院接受腦波檢查。醫師也提醒，如果再不改善睡眠狀況，可能對身體造成嚴重影響。儘管有人建議服用助眠或安眠藥改善睡眠，但江宏恩始終沒有採取這種方式，他曾向醫師諮詢，得知藥物可能影響記憶力，因此擔心會影響演戲背台詞，所以堅持不依賴藥物。隨著失眠問題加劇，江宏恩也在好友曾莞婷的介紹下前往專門調理睡眠的診所，希望透過治療改善狀況，目前江宏恩已完成《百味人生》的最後戲份，正式殺青，近期都在家中休養身體。未來他預計先參與實境節目錄製，電影拍攝工作則要等到5、6月才會展開。