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▲台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，林佳龍出席。（圖／記者邱曾其攝，2026.03.14）

今年是總統直選30週年，外交部長林佳龍今（14）日表示，1996年首次總統直選，奠定以「台灣」為主體的中華民國台灣國家體制和權力基礎；林也批評，自《反分裂法》制定21年來，中國持續以「法」為名，強化對台灣的威嚇，2024年更公布所謂《懲獨22條》，企圖以長臂管轄、跨國鎮壓的方式恫嚇台灣人民，時至今日，仍有人用《反分裂法》和「九二共識」預設台灣和中國互動的前提，意圖將台灣鎖進中國設定的政治框架。台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，邀請總統賴清德、台灣智庫榮譽董事長陳博志、台灣智庫共同創辦人林佳龍等人發表致詞。林佳龍致詞時表示，30年前的3月23日，在中國文攻武嚇、試圖剝奪憲法賦予人民權力的背景下，台灣人第一次用選票選出總統，宣告「國民主權」的時代來臨；21年前的3月14日，中國通過《反分裂國家法》，以法律形式將對台動武的選項制度化，而中國長期在國際場合扭曲聯合國大會第2758號決議，試圖將該決議武器化成為武力犯台、打壓台灣國際參與的工具，進而宣稱「台灣是中國一部分」及「台海是中國內海」等說法，這些主張，不僅與歷史事實不符，更與當代國際法原則及民主價值背道而馳。林佳龍指出，從拜登政府到川普政府，美方已多次公開反駁中國對聯大第2758號決議的錯誤解釋，美方並持續向各國駐聯合國體系的代表團說明其四點立場：第一，聯大第2758號決議不支持、亦未反映對中國「一中原則」的共識，僅反映中方自身觀點；第二，該決議不影響各國就與台灣的關係所做主權決定；第三，該決議不構成聯合國本身對台灣最終政治地位的立場；第四，該決議也未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。林佳龍提到，自《反分裂法》制定21年來，中國持續以「法」為名，強化對台灣的威嚇，2024年更公布所謂《懲獨22條》，企圖以長臂管轄、跨國鎮壓的方式恫嚇台灣人民，時至今日，仍有人用《反分裂法》和「九二共識」預設台灣和中國互動的前提，意圖將台灣鎖進中國設定的政治框架，卻忽視台灣已經繳完「分期付款式民主」的尾款的事實。林佳龍接著說明歷史，並提到1980年代中期開始，台灣展開由下而上的民主化進程，推動政治自由化、民主化的政治體制轉型，1991年及1992年完成國會全面改選、1996年更完成首次總統直選，至此，中央民意機關及國家元首都由台灣人民選出，奠定以「台灣」為主體的中華民國台灣國家體制和權力基礎。林佳龍強調，中華民國政府從此是有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，形成中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。林佳龍說，經歷三次政黨輪替鞏固民主，台灣人民的主體認同也日益清晰，台灣已不再有「何去何從」的疑問，而是可以決定未來，在人民、領土、政府與外交能力上具備完整要素、與中華人民共和國互不隸屬的國家。他說，只要台灣人民持續以民主投票與公民行動，向國際社會展現維持台海和平穩定、守護自由民主的生活方式的決心，台灣的民主就會在壓力中成長，在挑戰中更加成熟，穩健走向下一個30年。