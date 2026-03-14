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靈骨塔祭拜不必擇日 下午3點前完成

掃墓動土要看日子 7種情況需擇日

▲前往靈骨塔若是單純祭拜的話，不需要看日子，建議最好在下午3時前。（圖／楊登嵙提供）

2026清明節掃墓祭祖！吉日禁忌一次看

無法返鄉掃墓 可請親人代祭祖

▲2026清明節掃墓祭祖，拜拜時間吉日一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

2026清明節為4月5日，清明連假則是4月3日至4月6日，不少民眾將返鄉掃墓祭祖。命理專家楊登嵙表示，；若涉及鋤草、補土、修墳、撿骨或入塔等動土行為，則需另擇吉日。若因出國或要事無法返鄉掃墓，也可請親人代為準備供品並焚香稟告祖先，表達心意。命理專家楊登嵙指出，現代多數民眾將先人遺骸火化後安置於靈骨塔，，因為只是單純祭拜，沒有動工或動土。不過仍建議最好在下午3點前完成祭拜，若太晚前往，天色變暗不僅較危險，陰氣也會較重。掃墓什麼狀況要擇日看好日子？命理專家楊登嵙提醒，1、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。2、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。3、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。4、先人骨灰要進塔。5、先人遺骸要下葬。6、先人遺骸要撿骨。7、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。若是戶外掃墓，楊登嵙提供2026年掃墓吉日，◾3月16日，沖屬羊24歲，坐東向西不宜。◾3月18日，沖屬雞22歲，坐西向東不宜。◾3月21日，沖屬鼠19歲、79歲，坐北向南不宜。◾3月23日，沖屬虎17歲、77歲，坐南向北不宜。◾3月25日，沖屬龍15歲、75歲，坐北向南不宜。◾3月28日，沖屬羊12歲、72歲，坐東向西不宜。◾4月2日，沖屬鼠7歲、77歲，坐北向南不宜。◾4月3日，沖屬牛6歲、66歲，坐西向東不宜。◾4月4日，沖屬虎5歲、65歲，坐南向北不宜。◾4月5日，沖屬兔4歲、64歲，坐東向西不宜。◾4月8日，沖馬1歲、61歲，坐南向北不宜。◾4月11日，沖屬雞58歲，坐西向東不宜。若遠在國外或家中也無設置祖先牌位因要事無法掃墓，掃墓時可以請親人代購供品並焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。