2026清明節為4月5日，清明連假則是4月3日至4月6日，不少民眾將返鄉掃墓祭祖。命理專家楊登嵙表示，若先人骨灰安放在靈骨塔，因僅為單純祭拜，通常不必特別擇日，但建議最好在下午3點前完成；若涉及鋤草、補土、修墳、撿骨或入塔等動土行為，則需另擇吉日。若因出國或要事無法返鄉掃墓，也可請親人代為準備供品並焚香稟告祖先，表達心意。
靈骨塔祭拜不必擇日 下午3點前完成
命理專家楊登嵙指出，現代多數民眾將先人遺骸火化後安置於靈骨塔，掃墓方式也相對簡單，只需準備供品祭拜即可，不必鋤草或補土。因此靈骨塔祭拜不必特別擇日，甚至平時想祭祖也可前往，因為只是單純祭拜，沒有動工或動土。不過仍建議最好在下午3點前完成祭拜，若太晚前往，天色變暗不僅較危險，陰氣也會較重。
掃墓動土要看日子 7種情況需擇日
掃墓什麼狀況要擇日看好日子？命理專家楊登嵙提醒，以下7種狀況都是「動土、動工」，建議挑吉日前往。
1、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。
2、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。
3、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。
4、先人骨灰要進塔。
5、先人遺骸要下葬。
6、先人遺骸要撿骨。
7、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。
2026清明節掃墓祭祖！吉日禁忌一次看
若是戶外掃墓，楊登嵙提供2026年掃墓吉日，以「3月16日沖屬羊24歲、坐東向西不宜」來看，代表當天屬羊24歲的人不宜前往，或是墳墓坐東向西則宜改其他日期。
◾3月16日，沖屬羊24歲，坐東向西不宜。
◾3月18日，沖屬雞22歲，坐西向東不宜。
◾3月21日，沖屬鼠19歲、79歲，坐北向南不宜。
◾3月23日，沖屬虎17歲、77歲，坐南向北不宜。
◾3月25日，沖屬龍15歲、75歲，坐北向南不宜。
◾3月28日，沖屬羊12歲、72歲，坐東向西不宜。
◾4月2日，沖屬鼠7歲、77歲，坐北向南不宜。
◾4月3日，沖屬牛6歲、66歲，坐西向東不宜。
◾4月4日，沖屬虎5歲、65歲，坐南向北不宜。
◾4月5日，沖屬兔4歲、64歲，坐東向西不宜。
◾4月8日，沖馬1歲、61歲，坐南向北不宜。
◾4月11日，沖屬雞58歲，坐西向東不宜。
無法返鄉掃墓 可請親人代祭祖
若遠在國外或家中也無設置祖先牌位因要事無法掃墓，掃墓時可以請親人代購供品並焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
命理專家楊登嵙指出，現代多數民眾將先人遺骸火化後安置於靈骨塔，掃墓方式也相對簡單，只需準備供品祭拜即可，不必鋤草或補土。因此靈骨塔祭拜不必特別擇日，甚至平時想祭祖也可前往，因為只是單純祭拜，沒有動工或動土。不過仍建議最好在下午3點前完成祭拜，若太晚前往，天色變暗不僅較危險，陰氣也會較重。
掃墓動土要看日子 7種情況需擇日
掃墓什麼狀況要擇日看好日子？命理專家楊登嵙提醒，以下7種狀況都是「動土、動工」，建議挑吉日前往。
1、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。
2、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。
3、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。
4、先人骨灰要進塔。
5、先人遺骸要下葬。
6、先人遺骸要撿骨。
7、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。
若是戶外掃墓，楊登嵙提供2026年掃墓吉日，以「3月16日沖屬羊24歲、坐東向西不宜」來看，代表當天屬羊24歲的人不宜前往，或是墳墓坐東向西則宜改其他日期。
◾3月16日，沖屬羊24歲，坐東向西不宜。
◾3月18日，沖屬雞22歲，坐西向東不宜。
◾3月21日，沖屬鼠19歲、79歲，坐北向南不宜。
◾3月23日，沖屬虎17歲、77歲，坐南向北不宜。
◾3月25日，沖屬龍15歲、75歲，坐北向南不宜。
◾3月28日，沖屬羊12歲、72歲，坐東向西不宜。
◾4月2日，沖屬鼠7歲、77歲，坐北向南不宜。
◾4月3日，沖屬牛6歲、66歲，坐西向東不宜。
◾4月4日，沖屬虎5歲、65歲，坐南向北不宜。
◾4月5日，沖屬兔4歲、64歲，坐東向西不宜。
◾4月8日，沖馬1歲、61歲，坐南向北不宜。
◾4月11日，沖屬雞58歲，坐西向東不宜。
無法返鄉掃墓 可請親人代祭祖
若遠在國外或家中也無設置祖先牌位因要事無法掃墓，掃墓時可以請親人代購供品並焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。