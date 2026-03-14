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2026 年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic ）的4強準決賽將迎來「史上最強」的頂尖對決！美國隊今（14）日在八強戰以5：3擊敗加拿大，連續三屆闖入四強；而另一頭多明尼加則以 10：0橫掃韓國。這兩支同樣被譽為「史上最強」的明星軍團將在準決賽正面交鋒，美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）賽後直言，他已經等不及迎戰這支實力超群的強權。身為美國隊的精神領袖，洋基隊巨砲賈吉在確定晉級後顯得興奮異常。面對即將到來的「美多大戰」，賈吉表示：「全隊都感到非常興奮，能在3月就感受到這種宛如季後賽般的熱烈氛圍，確實讓人血脈噴張。我很期待在邁阿密開啟這場對決。」談到對手多明尼加，賈吉展現出高度敬意：「我們非常清楚他們的實力等級，無論是打線、先發輪值還是牛棚，他們每一環節都是世界超一流的。這會是一場非常精彩的比賽。」美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）同樣對這場「黃金卡司」的準決賽充滿期待。有趣的是，多明尼加隊的主帥普侯斯（Albert Pujols）曾是德羅薩在2009年效力紅雀隊時的親密戰友。「那裡的氣氛絕對會令人難以置信，」德羅薩表示：「我非常尊敬多明尼加，也對普侯斯充滿敬意。我期待這會成為棒球史上最偉大的比賽之一。」本屆美國隊擁有賈吉、勞雷（Cal Raleigh）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）及哈波（Bryce Harper）等頂級重砲，被視為「美國史上最強陣容」。而多明尼加則擁有索托（Juan Soto）、小葛瑞羅（Vladimir Guerrero Jr.）及塔提斯（Fernando Tatis Jr.）領銜，並已在本屆賽事追平大會紀錄的14轟。兩支奪冠大熱門提前在四強交手，被廣大棒球迷與媒體形容為「事實上的決賽」。這場決定誰能問鼎冠軍戰席次的火球與全壘打盛宴，將於台灣時間16日上午9點正式開打，全世界的目光都將聚焦在邁阿密。