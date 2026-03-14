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▲民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）連袂召開2026共同願景記者會。（圖／記者林柏年攝）

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今(14)日連袂召開2026共同願景記者會，以「正視民生」、「聯合治理」、「務實前行」三大理念為基礎，提出「合作代替對抗」、「投資代替掏空」、「建設代替破壞」三大新思維，作為藍白合作政策方向與治理主軸。針對未來兩黨共推候選人機制，黃國昌表示，以全民調此「最好的方式」共同推選出最強的團隊。黃國昌表示，在野兩黨合作將是台灣民主史上巨大的一步，兩黨跨越歷史鴻溝及政黨利益，共同的目標就是帶給人民更好的生活，讓下一代看到未來。在野黨在國會推動多項改革，已從立法層次合作進一步邁向聯合治理，這不僅是選舉合作，更不涉及權位交換。黃國昌強調台灣真正需要的是團結人民、解決問題的政府，而不是持續製造問題的政府。針對「正視民生、聯合治理、務實前行」三大合作理念，鄭麗文提到民主政治不該是唯我獨尊、你死我活的零和對抗，台灣必須步入民主成熟、深度對話及溝通協調的新時代，未來將凝聚民意共識，進行2026提名作業。鄭麗文強調，「正視民生」是台灣的政治應該是滿足人民需求、解決人民問題， 不該再放任虛無飄渺的意識形態治國，民生問題更該是今年選舉的核心議題。會後媒體聯訪，針對未來兩黨共推候選人機制，黃國昌表示，本週他與鄭麗文已經初步交換意見，兩黨將各自推派3位代表，秉持最大的誠意與善意，共同磋商並擬定協議內容，希望能有效率的進行以回應台灣社會的期待，並以全民調此「最好的方式」共同推選出最強的團隊。黃國昌也強調，若有台灣民眾黨籍參選人違反合作協議，出現脫黨參選等情事將以黨紀處理。黃國昌提到，提名作業會尊重地方候選人及地方意見，兩黨會發揮最高智慧，於2026年大選做出最好的安排。