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立法院昨行使中央選舉委員會7名委員人事同意權，最終僅主委被提名人游盈隆以及藍白推薦的3名人選通過。對此，外交部長林佳龍今（14）日受訪表示，游盈隆是政治學者，在選舉專業具有權威，而大家也期待，中選會是執行台灣民主選舉最重要的、有公信力的機關，能做出最符合法律、民主精神的決定。立法院昨行使中央選舉委員會7名委員人事同意權，其中，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立院同意；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義被否決。林佳龍等人今出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，對於游盈隆出任中選會主委一事表示，林佳龍受訪表示，游盈隆也是教授，和他一樣都是政治學者，以前也在胡佛老師同一個研究室做選舉研究，因此在選舉專業，游具有權威。林佳龍提到，游盈隆說，「他心如秤，不會有什麼黨派立場」，大家也期待，中選會是執行台灣民主選舉最重要、有公信力的機關，能做出最符合法律、民主精神的決定，很重要的是，中選會是舉辦選務的機關，全世界羨慕台灣的選務，不但選舉的投票、開票很快速，也很公平，是台灣民主韌性的呈現。另外，非洲友邦史瓦帝尼邀請總統賴清德4月到訪，林佳龍則稱，外交部有收到史國的邀請函，會按照程序進行評估，若有決定再由總統府對外說明。在台史邦誼現況，林佳龍提到，台灣現在透過「榮邦計畫」，在史國有一個非常大的「戰略儲油槽」興建，預算、時間都按照期程進行，史國舉國支持。至於傳出中國協助史瓦帝尼興建水庫，林佳龍表示，水壩計畫是國際性，包括國際銀行等所資助的一個計畫，不會影響台史邦誼，台灣在史瓦帝尼透過榮邦計畫，也推動醫療、教育、能力建構等，特別是著重「產業創新園區」，期待能展現成果給各界。