中央氣象署表示，今（29）日鋒面南下、東北季風增強，中午過後全台降雨機率明顯提高，尤其中部以北有局部大雨發生機率，這波降雨延續至周四（4月30日），周五（5月1日）勞動節鋒面遠離，各地可望回到多雲到晴，不過周日（5月3日）又有新一波鋒面逼近，天氣再度轉趨不穩。
今天天氣：鋒面正式通過 全台雷雨開轟
4月29日今天的天氣，氣象署指出，鋒面接近及影響，天氣逐漸轉不穩定，沒下雨時白天各地感受仍偏熱，高溫普遍來到29至31度，且西南風沉降影響，東南部甚至有焚風發生的機率，不過中午之後各地降雨機率增加，中部以北、南部山區有短延時大雨發生，旺盛對流易伴隨雷擊及強陣風。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、金門、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖
環境部提及，環境風場為偏南風逐漸轉偏北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。
明天天氣：依舊全台有雨 北台灣早晚偏涼
4月30日明天的天氣，氣象署提醒，鋒面、東北季風持續影響，各地易有短暫陣雨，且西半部有局部雷雨出現，中部以北有局部大雨；高溫北部、宜蘭21至22度，中部及花東24至27度，南部29至31度，早晚在中部以北、宜花19至21度，南部及台東22至24度。
一周天氣：勞動節放晴 周日還有鋒面
氣象署提及，周五鋒面遠離後，各地恢復多雲到晴，僅花東與中南部山區午後有零星降雨；周六水氣略增，大台北、宜花及山區有午後雷陣雨機率；周日隨新一波鋒面接近，南部將出現短暫陣雨，其餘地區午後雷雨機率也提高。
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4月29日今天的天氣，氣象署指出，鋒面接近及影響，天氣逐漸轉不穩定，沒下雨時白天各地感受仍偏熱，高溫普遍來到29至31度，且西南風沉降影響，東南部甚至有焚風發生的機率，不過中午之後各地降雨機率增加，中部以北、南部山區有短延時大雨發生，旺盛對流易伴隨雷擊及強陣風。
良好：宜蘭、花東、金門、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖
環境部提及，環境風場為偏南風逐漸轉偏北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。
4月30日明天的天氣，氣象署提醒，鋒面、東北季風持續影響，各地易有短暫陣雨，且西半部有局部雷雨出現，中部以北有局部大雨；高溫北部、宜蘭21至22度，中部及花東24至27度，南部29至31度，早晚在中部以北、宜花19至21度，南部及台東22至24度。
一周天氣：勞動節放晴 周日還有鋒面
氣象署提及，周五鋒面遠離後，各地恢復多雲到晴，僅花東與中南部山區午後有零星降雨；周六水氣略增，大台北、宜花及山區有午後雷陣雨機率；周日隨新一波鋒面接近，南部將出現短暫陣雨，其餘地區午後雷雨機率也提高。