2026年3月勞工界最火熱的話題莫過於「勞退分紅」入帳 ！根據勞保局最新數據，本次勞退基金收益率達 15.6%，平均每位勞工可分得 5.78 萬元 ，更有近四成的人領超過 5 萬 。網路上甚至出現單年分紅高達 93 萬元的「勞退神人」，引發全台驚嘆 。面對通膨與高齡化社會，這筆「穩賺不賠」的勞退新制退休金該如何極大化？本篇超級懶人包將為您拆解核心規則，助您打造穩定的退休現金流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【2026 勞退新制重點摘要】

    •   分紅規模： 114年度整體運用收益達7468億元，參與分配帳戶約1310萬戶。

    •   領取資格： 年滿60歲即可請領退休金，與勞保（65歲）脫鉤，且不論是否在職皆可領。

    •   查詢時間： 3月初收益入帳，實體 ATM 查詢則須自 3 月 4 日起方可查得。

    •   保證收益： 政府承諾收益不低於銀行 2 年期定存利率，本金不會因股災而倒扣。

    •   放大關鍵： 勞工參與「勞退自提 6%」可加速複利累積，並享有稅務遞延的節稅效益。

1. 勞退新制是什麼？掌握個人專戶產權是關鍵

許多上班族常混淆勞保與勞退。簡單來說，勞保（勞工保險）是社會保險，有破產疑慮 ；但「勞退新制」是雇主每月必須提撥薪資 6% 至勞工個人專戶的法定責任 。

    •   產權歸個人： 帳戶跟著勞工走，即使換工作專戶也會跟著移轉，完全沒有破產風險 。

    •   保證收益機制： 即使市場波動虧損，政府保證給付時的收益不低於銀行 2 年期定存利率 。您的老本絕對安全，具備穩賺不賠的特性 。

▲勞退新制核心在於「個人專戶制」，雇主提撥的 6% 退休金產權歸屬勞工，完全沒有破產風險，確保每一分辛苦錢都看得到、領得到。圖為資料照。（圖／記者朱永強攝）
▲勞退新制核心在於「個人專戶制」，雇主提撥的 6% 退休金產權歸屬勞工，完全沒有破產風險，確保每一分辛苦錢都看得到、領得到。圖為資料照。（圖／記者朱永強攝）
2. 勞退分紅怎麼算？為何有人能領 93 萬？

本次勞退基金整體運用收益高達 7468 億元 ，但入帳金額並非平均分配，而是取決於個人專戶內的「本金規模」與「提繳年資」 。

    •   放大財富關鍵： 專家分析，領到 93 萬分紅的神人，核心在於長期堅持「勞退自提 6%」 。

    •   自提效益： 勞工自願提繳 1%~6%，不僅能加速累積本金，自提金額還能從年度個人所得總額中全數扣除 。對於高薪族群而言，是現賺約 20% 稅率級距的理財神招

▲根據 114 年度新制勞退基金投資績效，年收益率高達 15.6%。透過勞退自提 6% 能大幅增加專戶本金，並在收益分配時產生更強大的複利效果。（示意圖／取自Pexels）
▲根據 114 年度新制勞退基金投資績效，年收益率高達 15.6%。透過勞退自提 6% 能大幅增加專戶本金，並在收益分配時產生更強大的複利效果。（示意圖／取自Pexels）
3. 退休金領取規則：幾歲能領？一次領還是月領划算？

關於退休金領取，大原則是年滿 60 歲即可請領，無論在職與否 。

    •   領取資格： 提繳年資滿 15 年以上者，可選「月退休金」或「一次退休金」；未滿 15 年則僅能一次請領 。

    •   專家分析： 雖然 95% 的勞工偏好一次領回 ，但「月退休金」能讓未撥付的餘額持續參與市場投資分紅，且設有每 3 年一次的金額檢討機制，更能對抗通膨 。

4. 掌握進度！4 大勞退分紅查詢管道一次看

想要確認自己的紅包入帳了嗎？可透過以下管道進行勞退分紅查詢：

    •   線上查詢： 透過行動電話認證、自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入「勞保局 e 化服務系統」 。

    •   ATM查詢： 自 3 月 4 日起，可持勞動保障卡或郵政金融卡至實體 ATM 查詢最新餘額 。

    •   官網試算： 勞保局也提供「個人退休金試算系統」，可預估未來退休能領多少錢 。

▲自 3 月 4 日起，勞工即可持勞動保障卡至實體 ATM 進行勞退分紅查詢，即時確認收益是否入帳。除了 ATM，手機下載「勞保局 e 化服務系統」APP 也能隨時掌握專戶動態。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲自 3 月 4 日起，勞工即可持勞動保障卡至實體 ATM 進行勞退分紅查詢，即時確認收益是否入帳。除了 ATM，手機下載「勞保局 e 化服務系統」APP 也能隨時掌握專戶動態。（示意圖／記者徐銘穗攝）

相關新聞

勞退新制分紅了！退休資格、查詢、幾歲能領、虧錢會扣錢嗎一次看

勞工領錢！勞保局：新制勞退去年收益分配　今日開放查詢

勞退修法新制「五大改革」一次看　全台破千萬名勞工受影響

勞動基金去年大賺1.1兆　新制勞退每戶平均分紅5.7萬、創歷史新高