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▲Jenny跟老公交往6年，上週舉行婚禮。（圖／IG@yulleda）

Jenny公開婚紗照宣布結婚 老公是185超帥模特

Jenny介紹 曾是女團DIA成員

▲Jenny（左）是女團DIA前成員，2019年退團後，改當演員發展。（圖／IG@yulleda）

前DIA成員Jenny（本名李素律）結婚了！老公是身高185cm的김규완，他是超帥模特兒兼企業家，2人交往約6年，已於本月7日舉行婚禮正式結為夫妻，消息曝光後也讓不少曾經追過DIA的粉絲驚喜又感慨。婚禮結束後，Jenny也親自透過社群發文向親友與粉絲致謝，「多虧大家，讓我度過了一個一輩子都會記得的幸福一天！」絕美婚紗照也一一公開。Jenny公開多張婚紗照，在IG寫下：「非常感謝在百忙之中親自到場的各位，還有在心裡為我們送上祝福的所有人，真的非常感謝🙏🏻多虧大家，讓我度過了一個一輩子都會記得的幸福一天！我會好好幸福地生活下去🥰」而她的老公是身高185m的模特兒兼企業家김규완。其實早在上個月，Jenny就已經在社群公開婚紗照，提前宣布婚訊，當時她感性寫道：「不知不覺已經交往6年5個月了，今年3月就要成為新娘。」低調戀愛多年的2人終於步入婚姻，也讓不少粉絲留言送上祝福，直呼時間過得太快。李素律在2015年以女團DIA成員身分出道，當時以藝名Jenny活動，在團內擔任副主唱，以甜美嗓音留下深刻印象，不論說話或唱歌都帶著可愛的聲線，是團內辨識度相當高的成員之一。只是自2018年12月5日之後，她的IG就沒在更新，同年12月29日黃致列演唱會上，其他DIA成員都有演出，唯獨她沒有現身，2019年初，她與成員恩真都被傳出退團與失聯的消息。隨著DIA確定在2019年3月回歸，Jenny才透過個人IG說明，表示從〈Summer Ade〉活動時期開始膝蓋疼痛就逐漸加重，在準備回歸過程中被診斷出「髕骨軟化症」，醫師評估難以繼續高強度活動，因此確定無法參與專輯的宣傳，之後她在同年7月6日透過DIA官方粉絲咖啡與個人IG宣布正式退出團體，結束偶像活動。離開DIA之後，Jenny將原本IG帳號上的貼文全部清空，重新開始經營社群。即使退團，她仍與成員們保持聯絡，彼此互相追蹤、按讚留言，關係並未因此疏遠。隨後她簽入MCMC經紀公司，宣布將把重心轉往演員發展，之後陸續出演電視劇《달콤한 유혹》、《獨酒男女》等作品。