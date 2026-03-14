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▲김규완（如圖）跟Jenny都30歲，低調交往了6年。（圖／IG@kkyu_1996）

Jenny結婚了 老公是身高185公分的模特兒

Jenny是誰？DIA前成員、低調交往김규완六年

女團DIA出身的30歲，與交往約6年的同齡男友在3月7日舉行婚禮，絕美婚紗照曝光後立刻在K-POP圈掀起討論。她在社群感謝親友與粉絲祝福，也讓外界開始好奇Jenny的老公到底是誰？原來對方是身高185cm的時裝模特兒，同時也是人氣咖啡廳COFFEE BROTHER的老闆김규완！Jenny的老公是身高185公分的模特兒兼企業家김규완，兩人交往6年始終沒有公開戀情，直到婚訊曝光才讓外界第一次知道他的身分，意外成為近期K-POP圈討論度相當高的「神祕老公」。김규완在個人IG上自我介紹為時裝模特兒、1996年出生，身高185公分、體重72公斤，社群幾乎清一色都是工作相關內容，包括走秀、拍攝形象照與時尚活動紀錄，風格偏簡約冷調。過去他的貼文互動其實相當低調，大多只有幾百個讚，也幾乎看不到任何與戀情相關的蛛絲馬跡，因此外界一直不知道他與Jenny交往多年。直到3月7日婚禮消息曝光後，情況瞬間翻轉，김규완公開與Jenny的婚紗照貼文按讚數直接突破3000，比他平常的貼文高出數10倍，不少網友才驚訝發現，原來Jenny的另一半就是這位模特兒김규완，留言區也湧入不少祝福，「OMG」、「恭喜Jenny」。除了模特兒身分之外，김규완也是咖啡店老闆，他在首爾瑞草區方背洞經營咖啡店COFFEE BROTHER，店址位於方背洞436-27號1樓，主打香港鬆餅、美式咖啡與水果系甜點，在當地頗有知名度。根據Naver評論，店家目前累積超過500則評價，多數顧客都稱讚甜點表現亮眼、咖啡順口，是附近居民與上班族常去的咖啡店之一。Jenny則是在2015年以女團DIA成員身分出道，當時以藝名Jenny活動，在團內擔任副主唱，甜美嗓音與可愛聲線讓不少粉絲留下印象。不過她在2018年因膝蓋傷勢惡化，被診斷為髕骨軟化症，醫師評估難以持續高強度活動，最終在2019年正式退出DIA。離開偶像活動後，她清空原本的IG重新經營社群，並簽入其他經紀公司轉往演員發展，陸續參與電視劇《달콤한 유혹》、《獨酒男女》等作品。這段低調維持6年的戀情如今終於公開，Jenny也表示：「我會好好幸福的生活下去。」也讓不少曾經追過DIA的粉絲感慨時間過得太快，紛紛留言送上祝福。