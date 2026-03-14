2026年新北市萬金石馬拉松明（15）日開跑，根據中央氣象署基隆氣象站的預報，週日賽道天氣表現相當穩定，氣溫15度～22度，偏東3-4級和風，行經開闊路段時，能明顯感受到風勢；去程時或許有順風助推的輕快，回程則需做好逆風抗衡的心理準備，行經金山路段時，更得留心側風的考驗。知名跑者同時也是路跑教練梁哲睿曾經在公開活動上分享跑馬拉松破PB（個人最佳成績）的秘訣。
萬金石馬拉松天氣
萬金石馬拉松是全台唯一榮獲世界田徑總會「金標籤（Gold Label）」認證的賽事，根據中央氣象署基隆氣象站為跑者預估比賽當天的天氣狀況，週日賽道天氣表現相當穩定，氣溫為15度～22度，清晨起跑時體感涼爽，但隨著賽事進入後半程，氣溫會明顯回升。
偏東3-4級和風，行經開闊路段時，能明顯感受到風勢；去程時或許有順風助推的輕快，回程則需做好逆風抗衡的心理準備，行經金山路段時，更得留心側風的考驗。降雨部分，降雨機率低，是個適合挑戰 PB的晴朗好天氣。體感寒冷至舒適，但紫外線中至高量級，長時間在戶外跑步易曬傷，請務必塗抹防曬乳或配戴運動帽
拒絕「領跑」躲在第二位差很大
路跑教練梁哲睿提到，面對可能出現的強風，除了調整呼吸節奏外，跑者在賽道上千萬不要逞英雄，善用跟跑技巧才能留住體力衝向終點。教練分析，跑在第一位的人必須直接面對風阻，進行破風，這會導致心跳比跟隨在後方第二、第三位的跑者高出5到10下，看似微小的差距，若累積在42公里的全程馬拉松中，將會消耗大量體力，導致後段跑得非常辛苦。
搭上配速列車讓專業的來擋
對於目標是穩定完賽或突破成績的跑者，教練建議最簡單的擋風方式，就是跟隨大會安排的配速團隊，跑者只要穩定地跟在配速列車集團中，就能有效減少風阻影響，維持穩定的心率與體能。若無法跟上配速車，也建議尋找速度相近的跑者，躲在對方身後進行跟跑。
面對漫長的42公里，教練提醒跑者，比賽前段的關鍵在於節能。透過跟隨前人腳步、避免獨自面對逆風，將寶貴的體力保留到最後的衝刺階段，才是戰勝強風與低溫的最佳策略
賽道上下坡如何調整節奏？
針對賽道中會遇到的上下坡，教練建議跑者應在上坡結束進入平路或下坡後立即進行呼吸調整，避免過度換氣，採用「先吸一口氣、憋氣一秒、再把氣吐掉」的方式。因上坡時，心率激增會讓人感到喘不過氣。教練指出，如果只是急促的呼吸，新吸進來的氧氣還來不及完成交換就被吐掉，會導致身體越來越缺氧。透過「憋氣一秒」的動作，可以強制讓呼吸節奏慢下來，確保氣體有效交換，將心率調整回原本的配速狀態。
資訊來源：新北市萬金石馬拉松官網、新北市萬金石馬拉松臉書、新北市政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
萬金石馬拉松是全台唯一榮獲世界田徑總會「金標籤（Gold Label）」認證的賽事，根據中央氣象署基隆氣象站為跑者預估比賽當天的天氣狀況，週日賽道天氣表現相當穩定，氣溫為15度～22度，清晨起跑時體感涼爽，但隨著賽事進入後半程，氣溫會明顯回升。
偏東3-4級和風，行經開闊路段時，能明顯感受到風勢；去程時或許有順風助推的輕快，回程則需做好逆風抗衡的心理準備，行經金山路段時，更得留心側風的考驗。降雨部分，降雨機率低，是個適合挑戰 PB的晴朗好天氣。體感寒冷至舒適，但紫外線中至高量級，長時間在戶外跑步易曬傷，請務必塗抹防曬乳或配戴運動帽
路跑教練梁哲睿提到，面對可能出現的強風，除了調整呼吸節奏外，跑者在賽道上千萬不要逞英雄，善用跟跑技巧才能留住體力衝向終點。教練分析，跑在第一位的人必須直接面對風阻，進行破風，這會導致心跳比跟隨在後方第二、第三位的跑者高出5到10下，看似微小的差距，若累積在42公里的全程馬拉松中，將會消耗大量體力，導致後段跑得非常辛苦。
搭上配速列車讓專業的來擋
對於目標是穩定完賽或突破成績的跑者，教練建議最簡單的擋風方式，就是跟隨大會安排的配速團隊，跑者只要穩定地跟在配速列車集團中，就能有效減少風阻影響，維持穩定的心率與體能。若無法跟上配速車，也建議尋找速度相近的跑者，躲在對方身後進行跟跑。
面對漫長的42公里，教練提醒跑者，比賽前段的關鍵在於節能。透過跟隨前人腳步、避免獨自面對逆風，將寶貴的體力保留到最後的衝刺階段，才是戰勝強風與低溫的最佳策略
賽道上下坡如何調整節奏？
針對賽道中會遇到的上下坡，教練建議跑者應在上坡結束進入平路或下坡後立即進行呼吸調整，避免過度換氣，採用「先吸一口氣、憋氣一秒、再把氣吐掉」的方式。因上坡時，心率激增會讓人感到喘不過氣。教練指出，如果只是急促的呼吸，新吸進來的氧氣還來不及完成交換就被吐掉，會導致身體越來越缺氧。透過「憋氣一秒」的動作，可以強制讓呼吸節奏慢下來，確保氣體有效交換，將心率調整回原本的配速狀態。
資訊來源：新北市萬金石馬拉松官網、新北市萬金石馬拉松臉書、新北市政府