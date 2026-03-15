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▲阿本（左起）、木木、夏和熙主持《OMO調查局》表現及話題熱烈。（圖／資料照）

木木主持惹怒粉絲！嚇傻還原情景：審慎看待工作

「想成為一個游刃有餘的主持人，所以我會做非常多的功課。」

▲木木（如圖）口條清晰、有條理，主持兩次金鐘獎星光大道深獲好評。（圖／翻攝自木木IG＠mumu0808_）

夢想當諧星演員​​​​​

​​！木木竟還想轉職垃圾車清潔隊員

「我覺得我要當大明星或諧星，還會模仿豬哥亮逗爸媽開心，因為有很多戲劇成分在裡面，結果長大後才心想『爸媽怎麼沒有阻止我』？」

▲木木（如圖）演員之路琢磨未深，但她深信一切正在潛沉，期盼夢想圓滿得那天到來。（圖／品牌提供）

木木是誰？主持人闖出一片天 演員之路蓄勢待發

26歲藝人木木（林葦妮）身兼演員、主持人身分，尾牙、校園活動接不完之外，現還晉升YouTuber，堪稱新生代多棲潛力女星，近日木木接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，談及一次主持海外偶像見面會的經歷，幫忙念出某位粉絲看板，卻不小心惹怒其他粉絲，讓她當下覺察疏失、連忙道歉；木木更透露，從小為了逗家人開心，懷抱著諧星夢，可倘若未來轉換跑道，想要轉職當垃圾車清潔隊員，因為熱心、傳遞歡樂及喜愛與人聊天是自己的特長。木木自演員身分出道，後轉戰主持領域大放異彩，二度接下金鐘獎星光大道主持重責，深獲好評，她接受《NOWNEWS今日新聞》訪問大談心路歷程，憶起印象深刻的挑戰，木木直呼韓國明星或相關的活動，困難度相對較高，雖然事前會做足功課，盡量準備粉絲喜歡的CP哏與有趣的哏，但仍難以滿足所有人的期待。木木透露，有次在主持見面會的問答環節，幫偶像選上某位舉著中文告白的粉絲，卻不小心引發其他粉絲不滿，木木當場嚇了一跳，馬上連聲道歉，「雖然是一場見面會，但它不亞於任何大型典禮」，她也從中學習到細節處理，並審慎看待每一次工作。木木坦言，深知公眾人物總會接收各方褒貶不一的評價，自己難免上網瀏覽留言，看到負面批評心裡委屈抵擋不了，甚至有過「你那麼厲害你來主持」的念頭，不過最後仍得靠自己消化，把有建設性的建議當作進步動力，被問及是否猶疑主持人身分？木木誠實地說，「夢想在演員道路上直直走」，而背後原因是其強烈想傳遞歡樂的心。木木分享道，小時候守在電視機前，家人們的歡笑由此而發，致使心中種下了因子，木木竊笑了出來，如今眼看演員之路琢磨未深，但她深信一切正在潛沉，有穩定收入及名聲才能擁有更多選擇權。出道邁入6年的木木，主持表現直線上漲，戲劇作品含苞待放，被追問成為藝人之外的職涯？她竟語出驚人，想當站在垃圾車後方的清潔隊員，了解到自己熱心及喜愛與人互動的個性，好比說搭捷運時發現陌生人包包沒關，會堅持做反向手扶梯特地上前告知，真性情的表態讓記者聽聞後感到驚喜不已，遲遲不敢相信自己聽了什麼，相當圈粉。木木本名林葦妮，是台灣演藝圈備受矚目的全能新生代，中國文化大學中國戲劇學系出身的她，早期以演員身分展露頭角，戲劇代表作為話題台劇《做工的人》的「小玉」一角，隨後她參與選秀節目《菱格世代DD52》，雖未成團，卻意外被發掘出極佳的控場天賦與口條，成功轉戰主持圈。木木以穩健台風與親和力，在主持領域交出亮眼成績單，因擔任《原子少年》的「暖心學姊」廣受粉絲喜愛，並接連主持《大學聲》、《未來少女》、《原子少年2》等指標性節目，更成功扛下金鐘獎星光大道的主持重任，專業的控場能力以及活潑接地氣的口條反應，備受業界及觀眾肯定。近期，木木的演藝版圖持續擴張，不僅與夏和熙、阿本主持網路節目《OMO調查局》展現絕佳的跨世代默契，也正式創立個人YouTube頻道，「木木 MUMU｜下一站，MU的地」系列火熱中，從演員、大型典禮主持到自媒體創作者，木木憑藉多元身分與不懈努力，一步步踏實站穩演藝圈。