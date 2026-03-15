我是廣告 請繼續往下閱讀

本文摘要如下：

《這不只是個間諜故事》導演、主要演員、類型、片長

《這不只是個間諜故事》劇情簡介

《這不只是個間諜故事》獲獎紀錄

《這不只是個間諜故事》收看平台

▲《這不只是個間諜故事》背景設定在1977年的巴西利亞，正值巴西軍事獨裁政權末期，社會氣氛詭譎不安。（圖／海鵬影業提供）

入圍今年奧斯卡最佳影片、國際影片、男主角等大獎的電影《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent），主要描述在恐怖監控的獨裁時代，主角因為不配合威權而遭祕密追殺，整部片展現出隨時會「被消失」的恐懼，被讚譽是展現當代巴西電影實力的「年度神作」，《NOWNEWS今日新聞》整理《這不只是個間諜故事》懶人包，包括劇情簡介、獲獎紀錄、收看平台等資訊，供讀者參考。📽️導演：小克雷伯曼東沙主要演員：華格納莫拉、塔妮雅瑪麗亞、瑪麗亞費南妲坎迪多、烏多基爾類型：驚悚/犯罪片長：2小時40分鐘📽️1977年的巴西雷西非，一場熱鬧的嘉年華中，漁民捕獲的大白鯊嘴裡竟驚現人腿，媒體瘋狂報導引發全國恐慌，巧妙呼應當時重映的經典恐怖片《大白鯰》，讓社會氛圍瀰漫不安。科技專家馬賽羅因拒絕向軍政府勾結的電力巨頭交出研究專利，妻子慘遭暗殺，他被迫攜幼子逃回家鄉隱姓埋名，尋求地下特務庇護，展開驚心動魄的逃亡之旅。在獨裁政權的陰影下，馬賽羅不僅要躲避買兇殺手的追殺，還得潛入政府檔案追尋失蹤母親的下落，試圖找回被抹除的家族記憶。全片分三章節細膩描繪個人抗爭與國家創傷，透過克雷伯曼東沙費侯導演的黑色風格，融合政治驚悚與歷史反思，展現巴西人民對威權的抵抗精神。📽️坎城影展最佳導演獎、坎城影展最佳男主角獎、坎城影展國際影評人費比西獎、金球獎最佳非英語片、金球獎劇情類最佳男主角📽️全台各大戲院熱映中（3月6日上映）