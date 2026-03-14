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▲木村拓哉（如圖）擔任食品代言人，拍攝廣告飾演下班吃牛丼的上班族，而私底下的他，吃牛丼喜歡加超多醬，還喜歡加七味粉。（圖／翻攝自吉野家公式YouTubeチャンネル）

想像一下，下班後走進常去的吉野家，坐在你身邊大口吃著牛丼的，竟然是天王木村拓哉。日本吉野家正式宣布由木村拓哉擔任全新品牌大使，他所拍攝的最新電視廣告「我與吉野家」篇及「我與牛丼」篇，於今（14）日起在全日本正式播出。這次廣告主打生活感，木村變身最帥常客，拍攝場景就是實際存在的店家，不是搭棚拍攝。木村也特別表示自己私底下吃牛丼的方式，最喜歡加很多醬。木村拓哉在吉野家廣告的幕後花絮裡提及，剛出道時在澀谷打拼，當時的吉野家就像是他肚子餓時的避風港，「外帶吃的時候，牛丼都還是溫熱的，那種伴隨著溫暖一起吃下肚的美味與安心感，我至今都記得很清楚。」至於天王私下吃牛丼都有什麼特殊要求？木村笑著表示：「牛丼我喜歡多加醬汁！所以在拍攝的時候，我大概有3次差點脫口而出這句話。」他幽默補充：「其實當時我也很想撒七味粉呢！」為了有真實的用餐氛圍，這次廣告完全捨棄了室內攝影棚。木村拓哉表示，「這是在真正的門市拍的喔，空氣與空間感完全沒有虛假的成分，背景也沒有使用任何合成效果。」不僅如此，廣告中的細節，都來自木村身為真實顧客的臨場反應。像是走進店內先用眼神尋找空位、餐點上桌後拿起筷子的時機，甚至是折回去拿忘記帶走的帳單，每一個動作都自然得好像他就是你我身邊的上班族。在大口扒著牛丼的鏡頭裡，他也有身為吃貨的堅持：「如果是我的話，最後一口會再多留一點肉呢。」配合吉野家這次以「元氣」（活力）作為品牌主軸，木村拓哉也分享了他的看法。他認為，「元氣」這個詞雖然聽起來很休閒日常，但其實和「謝謝」一樣重要，應該在生活中得到更多重視。「『元氣』是不分世代、無論大人小孩都應該擁有的東西。這是一個讓人想隨身攜帶在身上的詞彙。」木村期許自己身為品牌大使，既然要把元氣掛在嘴邊，自己也要充滿活力，將溫暖又日常的力量傳遞給顧客。