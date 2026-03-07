我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本天王木村拓哉（如圖）被香港媒體稱原先要演出《九龍城寨之圍城》的續集，因為敏感的理由最終無緣加入。（圖／X@CX_1derful）

▲吳彥祖是觀眾心目中香港影壇帥氣男神，據稱是《九龍城寨之圍城》續集的重磅新卡司。（圖／摘自 IG@thatdanielwu）

▲木村拓哉多年前演出港片《2046》時，被傳過程不愉快，最後戲分也被剪掉不少。（圖／摘自IMDb）

在香港締造億元港幣票房佳績的《九龍城寨之圍城》，台灣上映也口碑不俗且受到歡迎，更在日本斬獲5.71億日幣（約合新台幣1.15億）的亮麗賣座數字，續集《九龍城寨之龍頭》將在今年開拍。香港《星島頭條》稱原先劇組力邀木村拓哉加入，他也已經展開訓練，將在片中和郭富城有場「世紀對打」，不料中日關係惡化，不得不忍痛終止與木村的合作，改網羅吳彥祖加盟，組成新的鑽石陣容。根據香港媒體報導，《九龍城寨之圍城》成功進軍日本市場，同樣獲得極高評價，找華人區知名度極高又在日本屬於重量級的木村拓哉參加續集，肯定會成為一大亮點。早先外界曾猜測周潤發或劉青雲是續集的重磅新角色，梁朝偉也被傳可能是候選人卻否認收到邀請，木村拓哉則被稱已經答應，本來很期待與郭富城等人合作，因國際政情未能成事，也感到頗為無奈。《九龍城寨之圍城》在香港、日本等地締造票房佳績，一度讓古天樂有機會在東京動漫展成為話題人物，他的見面會身價也傳不輸好萊塢影星，後來因宏福苑大火，在考量災情需要被高度重視及關注支持之下，古天樂取消東京行，可是他在續集裡的演出依舊備受日本觀眾期待，而在木村拓哉的加入確定告吹後，昔日另一香港影壇男神吳彥祖受邀補足重量級的卡司陣容，讓片子還是很有賣點。過往吳彥祖和郭富城、古天樂都曾合作，彼此有一定的演出默契，又多年未再攜手，新鮮感也有，加上片中的打戲多、必須每個人都在最佳狀態，才能有最精彩的畫面，因而吳彥祖也在積極訓練中。他過去幾年主力放在歐美影集和中國的演出上，再度回歸港片，被認為有機會刺激之前香港電影市場的低迷景氣。至於木村拓哉，多年前曾經演出王家衛執導的《2046》，不料興高采烈參與，過程中卻不愉快，木村曾被指對於王家衛「無劇本」的拍攝方式無所適從，加上拍攝期一再拖延，使原本安排好的檔期被嚴重影響，更傳拍攝期間有爭執，最後他的戲分被大幅刪減，粉絲也感到失望。現在他本來又有機會和香港影人再次攜手，竟仍差了一點緣分，不過對此報導，該片劇組與木村拓哉方面都沒有證實。