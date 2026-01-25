我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林峯在《尋秦記》扮演秦王的他，透露很多人要求他用片中的口吻對他們喊：「放肆！」。（圖／記者蘇詠智攝）

▲林峯（如圖）表示對於自己的老闆古天樂非常尊敬，視對方為人生導師。（圖／記者蘇詠智攝）

林峯旋風來台答謝觀眾對於《尋秦記》的支持，完全沒有時間享受台灣美食，很想念的熱炒店也沒得去，只能在酒店叫Room Sercive的牛肉麵。早先古天樂與宣萱才來台灣宣傳，問他是否有先向他們打探過台灣的情況？他笑道：「台灣我比他（古天樂）熟耶。」更加碼透露結婚前曾到台南、高雄等地一遊，還在墾丁碰上颱風。《尋秦記》中的「秦王」林峯來台，一天內連跑7場放映活動，還要往返台北與台中，真的無法有空檔大飽口福，雖然是第一次為了電影來台灣宣傳，可是他在結婚前跟太太張馨月有來台旅遊，在高雄與台南都玩得很盡興，結果要下墾丁時被通知有颱風，他們想來都來了，硬是到了墾丁，結果颱風沒來前反而風平浪靜，直到回程的時候，開車在山上才遇到下雨，他倒是覺得氣氛蠻浪漫。那一次的台灣暢遊，他沒有被認出來，笑言自己是「普通百姓」，這一次來台身分已是香港熱賣大片的主角紅星，影人場電影票都賣完，也會與許久沒見的台灣粉絲再度近距離接觸。他笑道：「感謝古老闆，因為『尋秦記』賣座才有機會過來。」有趣的是，一堆人碰到他都要求他以「大王」的口吻罵：「放肆！」他不得不好奇：「是有被虐狂喔？」在電影裡與現實生活中，古天樂對林峯都像是人生導師，林峯簽進古天樂的公司，接到的劇本都會先由古天樂先審過，認為他不是可怕是可敬，而且他在拍片現場不只一個身份，腦中都在想製作的東西，有時候甚至連編導都關他的事，實在超辛苦，最早剛開始入行看到古天樂會害怕，後來他變成自己很好的老闆跟大哥，看到他的用心與熱誠，對他更多的是尊敬。接下來兩人還將在《九龍城寨》的新續篇合作，林峯即將為該片做準備，形容2月就會開始「地獄式」訓練，預計3月開拍，這次會扛更多打戲，所以要學被打的技能。他表示和宣萱有時候約古天樂吃飯，都要約好幾個月，他們其實也只是想要他有個空檔能夠停下工作的腳步，可是他是工作狂，有時候一天開好幾個會，似乎是停不下來，但林峯保證：「他非常非常健康。」