▲霍諾德攀登台北101挑戰順利成功！在攀登第91分鐘時正式攻頂，摸到101避雷針。（圖／記者葉政勳攝）

▲林峯（如圖）來台宣傳《尋秦記》，表示自己因為懼高症，可能沒辦法當燈光師與武行。（圖／記者蘇詠智攝）

《尋秦記》中的秦王林峯旋風來台，答謝台灣觀眾對於該片的支持，首度前進台中還要連趕7場活動，都沒有時間享受台灣美食，提到今（25）日「攀岩之神」艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101，他笑言好像有在Netflix瞄了一眼，沒有特別注意，但看過對方的紀錄片《赤手登峰》，聽聞霍諾德91分鐘完成，直呼：「這個太恐怖了！」認了自己懼高，有的事情永遠都幹不了。艾力克斯霍諾德今（25）日上午9點展開徒手攀登台北101大樓的極限挑戰，在攀登後的第91分鐘時完成攻頂，摸到台北101避雷針，全場粉絲替他歡呼。霍諾德隨後也穿上早就放在塔頂的裝備，以垂吊方式下到有電梯的樓層，有如湯姆克魯斯電影《不可能的任務》重現。這也讓台北101成為全球觀眾的焦點，更是今日目前最熱門的話題。林峯之前才和古天樂、宣萱、朱鑑然到馬來西亞吉隆坡謝票，馬上就又來台灣連跑7場放映活動，還要到台中，幾乎是馬不停蹄。。他聽聞霍諾德91分鐘就完成任務，坦言真的太厲害，自己懼高，燈光師與武行這兩個工作是絕對做不了，可是吊鋼絲拍戲的時候，已經進入角色狀態、都覺得自己會飛，就還是能硬著頭皮上陣。《尋秦記》目前在香港票房破8000萬港幣，台灣也還在上映中。林峯去年以《九龍城寨之圍城》首度提名香港電影金像獎最佳男主角，也終於參與到典禮，算是影藝生涯中的又一里程碑，他希望每年都有機會能參加金像獎典禮。