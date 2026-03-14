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▲《教師們》第3季全新企劃《重考生戰爭》未播先造成轟動。（圖／翻攝自channela_insta）

《重考生戰爭》廝殺！觀眾笑噴：台大特訓班

韓國Channel A本月9日宣布推出《教師們》第3季全新企劃《重考生戰爭》（재수전쟁），選拔100位重考生的生存實境秀，未播先造成轟動，《重考生戰爭》將由頂級名師「1對1」親自指導重考生，密切觀察每位考生們激烈的學習過程、成績變化、現實生活的苦惱及人生故事，消息一出，台灣觀眾既興奮又傻眼，直呼：「韓國真的瘋了！」、「考生們的惡夢」、「根本台大特訓班！」知名教育綜藝《教師們》本月9日宣布第3季將推出的全新企劃《重考生戰爭》，全國選拔100位重考生，由頂級名師「1對1」親自指導，將密切觀察每位考生們的學習過程、成績變化、生活煩惱及人生故事。《重考生戰爭》即起徵召人選，包括零基礎重考生、因未達最低錄取標導致落榜的重考生、年紀稍長目標鎖定在「醫學體系」的重考生，通過各種任務和競爭選拔優勝者，目前開拍時間及參賽人物尚未確定。消息一出，台灣影迷十分關注，紛紛驚嘆韓國實境秀突破無極限，「大考也可以當節目題材，太厲害了」、「這是恐怖綜藝吧，壓力好大」、「韓國真的瘋了」、「考生們的惡夢」、「根本台大特訓班。」