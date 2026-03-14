人氣日本超市開幕再傳喜訊，樂比亞超市（LOPIA）宣佈 LOPIA新店 將於 3 月 17 日進駐台南三井Outlet！LOPIA 日本總經理水元仁志（@hitorin_dendoushi）表示，這次針對 Outlet 店型設計的「6 大超殺優惠」，震撼程度讓他看到頭暈、甚至懷疑眼睛。除了強打和牛買一送一，提拉米蘇也回歸了，還有挑戰「史上最低價」的各項生鮮，誓言要讓台南消費者驚喜到暈倒。
史上最低價！開幕 6 大限定優惠時程表
這次 LOPIA新店 祭出的優惠力度空前，尤其是開幕首日（17）的和牛買一送一，預計將引發排隊神龍。除了以下六大肉品優惠外，原價 120 元的北海道納豆也將在開幕首六日（到22日），推出 49 元、近 4 折優惠。
傳說提拉米蘇回歸！台南三井店搶先全台開賣
讓全台甜點控敲碗許久的「傳說級提拉米蘇」正式補貨抵台！這款從歐洲原裝進口的高人氣甜點，將首度在 台南三井Outlet 店進行搶先販售。總經理強調，這批貨數量有限，想搶第一口美味的民眾，3 月 17 日務必衝一波 LOPIA新店。
掃貨必備！100 元保冷袋與抽抽樂攻略
除了生鮮，開幕周邊也是戰場。樂比亞超市 準備了招牌保冷袋，只要在 3月17日至 3月19 日追蹤 IG，即可用 100 元 換購（原價 300 元），限量 2,000 個。
• 3/20 抽抽樂： 當日消費滿 $2,320 元即可抽獎，特賞包含「岩谷無煙卡式爐」與 A5 和牛。
• 滿額贈： 消費滿 $888 元送環保餐具組（限量 1000 組）。
此外，美式賣場好市多（Costco）日前也宣布，線上即起推出「購物週期購」，日常家用品可以設定週期、綁定扣款方式，賣場就會主動在設定時間送達會員家中，是補貨日常用品的好幫手。
資料來源：水元仁志（@hitorin_dendoushi）、好市多
我是廣告 請繼續往下閱讀
這次 LOPIA新店 祭出的優惠力度空前，尤其是開幕首日（17）的和牛買一送一，預計將引發排隊神龍。除了以下六大肉品優惠外，原價 120 元的北海道納豆也將在開幕首六日（到22日），推出 49 元、近 4 折優惠。
|優惠日期
|超殺限定商品
|開幕特價 (每100g)
|備註
|3/17 (二)
|黑毛和牛燒肉片
|$298 (買一送一)
|開幕首日最強必搶
|3/17 (二)
|台灣產去骨雞腿肉
|$25
|一日限定
|3/18 (三)
|黑毛和牛內腿牛排
|$198
|一日限定
|3/18 (三)
|台灣產帶骨豬排
|$38
|一日限定
|3/19-20
|黑毛和牛牛排拼盤
|$198
|兩日限定
|3/19-20
|台灣產雞柳 (特大)
|$18
|挑戰市場最低價
讓全台甜點控敲碗許久的「傳說級提拉米蘇」正式補貨抵台！這款從歐洲原裝進口的高人氣甜點，將首度在 台南三井Outlet 店進行搶先販售。總經理強調，這批貨數量有限，想搶第一口美味的民眾，3 月 17 日務必衝一波 LOPIA新店。
掃貨必備！100 元保冷袋與抽抽樂攻略
除了生鮮，開幕周邊也是戰場。樂比亞超市 準備了招牌保冷袋，只要在 3月17日至 3月19 日追蹤 IG，即可用 100 元 換購（原價 300 元），限量 2,000 個。
• 3/20 抽抽樂： 當日消費滿 $2,320 元即可抽獎，特賞包含「岩谷無煙卡式爐」與 A5 和牛。
• 滿額贈： 消費滿 $888 元送環保餐具組（限量 1000 組）。
資料來源：水元仁志（@hitorin_dendoushi）、好市多