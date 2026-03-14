人氣日本超市開幕再傳喜訊，樂比亞超市（LOPIA）宣佈 LOPIA新店 將於 3 月 17 日進駐台南三井Outlet！LOPIA 日本總經理水元仁志（@hitorin_dendoushi）表示，這次針對 Outlet 店型設計的「6 大超殺優惠」，震撼程度讓他看到頭暈、甚至懷疑眼睛。除了強打和牛買一送一，提拉米蘇也回歸了，還有挑戰「史上最低價」的各項生鮮，誓言要讓台南消費者驚喜到暈倒。

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史上最低價！開幕 6 大限定優惠時程表

這次 LOPIA新店 祭出的優惠力度空前，尤其是開幕首日（17）的和牛買一送一，預計將引發排隊神龍。除了以下六大肉品優惠外，原價 120 元的北海道納豆也將在開幕首六日（到22日），推出 49 元、近 4 折優惠。

▲LOPIA台南三井店3月17日開幕，當天和牛買一送一。（圖／翻攝自永元仁志Threads）
▲LOPIA台南三井店3月17日開幕，當天和牛買一送一。（圖／翻攝自永元仁志Threads）
優惠日期 超殺限定商品 開幕特價 (每100g) 備註
3/17 (二) 黑毛和牛燒肉片 $298 (買一送一) 開幕首日最強必搶
3/17 (二) 台灣產去骨雞腿肉 $25 一日限定
3/18 (三) 黑毛和牛內腿牛排 $198 一日限定
3/18 (三) 台灣產帶骨豬排 $38 一日限定
3/19-20 黑毛和牛牛排拼盤 $198 兩日限定
3/19-20 台灣產雞柳 (特大) $18 挑戰市場最低價
傳說提拉米蘇回歸！台南三井店搶先全台開賣

讓全台甜點控敲碗許久的「傳說級提拉米蘇」正式補貨抵台！這款從歐洲原裝進口的高人氣甜點，將首度在 台南三井Outlet 店進行搶先販售。總經理強調，這批貨數量有限，想搶第一口美味的民眾，3 月 17 日務必衝一波 LOPIA新店。

掃貨必備！100 元保冷袋與抽抽樂攻略

除了生鮮，開幕周邊也是戰場。樂比亞超市 準備了招牌保冷袋，只要在 3月17日至 3月19 日追蹤 IG，即可用 100 元 換購（原價 300 元），限量 2,000 個。

    •   3/20 抽抽樂： 當日消費滿 $2,320 元即可抽獎，特賞包含「岩谷無煙卡式爐」與 A5 和牛。

    •   滿額贈： 消費滿 $888 元送環保餐具組（限量 1000 組）。

▲樂比亞超市 準備了招牌保冷袋，只要在 3/17 至 3/19 追蹤 IG，即可用 $100 元 換購。（圖／翻攝自水元仁志Threads）
▲樂比亞超市 準備了招牌保冷袋，只要在 3/17 至 3/19 追蹤 IG，即可用 $100 元 換購。（圖／翻攝自水元仁志Threads）
此外，美式賣場好市多（Costco）日前也宣布，線上即起推出「購物週期購」，日常家用品可以設定週期、綁定扣款方式，賣場就會主動在設定時間送達會員家中，是補貨日常用品的好幫手。

資料來源：水元仁志（@hitorin_dendoushi）好市多

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