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今（14）日美國隊險勝加拿大晉級四強，在此戰後名人堂投手克萊頓·克蕭（Clayton Kershaw）將離開美國隊，並由小組賽開打前因傷退賽的雙城王牌喬·萊恩（Joe Ryan）遞補。這位未來名人堂投手短暫復出參賽的原因，是美國隊戰力規劃下需要低張力比賽「緊急備援」的投手，如今晉級4強，在戰力規劃上，美國隊選擇換將。今日克蕭曾在牛棚熱身，但比賽後段比分焦灼，因此也並未登板。本屆賽會僅留下一次熱身賽登板紀錄，僅官辦熱身賽面對明尼蘇達雙城隊登板過一次。但他表示，這段經歷與自己當初想像的一樣令人滿足。克蕭賽後表示「很高興自己做了這個決定，加入國家隊。能和這群人一起度過，是一個很棒的結束方式。老實說，有機會認識一些將會成為未來看板球星的好手，能近距離觀察他們是一種祝福。」克蕭自嘲自己年齡，開玩笑說「一億年前的他不會想過自己的生涯有如此完美結尾。棒球從來都不容易，但能在最後贏下世界大賽冠軍、最後一次和隊友一起在那座球場上奔跑，真的像劇本寫好的一樣。我對那段時光以及過程充滿感激。」克蕭說，比賽氣氛真的很像季後賽，強度也真實存在，「看看報名參賽的球員就知道了，他們不是來玩的，是真的想贏。這裡的強度、氣氛都非常棒。當然我會把它和世界大賽分開來看，因為本質不同，但那種競爭強度與求勝渴望全都存在。」38歲的克蕭如今於國家隊也退役，接下來他仍會在場邊支持隊友。打完8強賽後會先回到達拉斯，然後趁著孩子的春假與家人飛往邁阿密，繼續為美國隊加油。