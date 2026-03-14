美國國務院13日發出1000萬美元、折合新台幣約3.2億的懸賞公告，緝拿10名伊朗領導高層及軍頭，包括新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）等人。有外媒報導稱，有親伊朗的伊拉克民兵組織也在社群平台發文，懸賞約11萬美元、折合新台幣約350萬，呼籲提供美國軍方和情報高官的線索。
根據《新聞周刊》報導，伊拉克「伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq，ISRI） 祭出1.5億伊拉克第納爾（約11萬美元）的金額，聲稱凡是幫助他們抓獲、清除美國軍方和情報高層者，無論本國或外國人，均可獲得賞金。
報導指出，該組織宣稱，美軍地面部隊被日漸包圍，安全選擇越發受限，迫使他們轉移到自認為更安全的替代地點，現以賞金鼓勵知情人士，提供相關目標資訊，並承諾絕對會保護提供資訊者的個資安全。
報導提到，「伊斯蘭抵抗運動」是針對伊朗支持的伊拉克境內、反美民兵組織的統稱，主要源自於2023年10月爆發的以哈戰爭。這些組織原本就會以美國在中東的設施、資產為目標，但此次懸賞標誌著伊拉克「伊斯蘭抵抗組織」的野心和行動都急劇升級，旨在擾亂美軍區域行動。
原文連結：Iran-Backed Militia Puts Out Bounties on US Officials
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報導指出，該組織宣稱，美軍地面部隊被日漸包圍，安全選擇越發受限，迫使他們轉移到自認為更安全的替代地點，現以賞金鼓勵知情人士，提供相關目標資訊，並承諾絕對會保護提供資訊者的個資安全。
報導提到，「伊斯蘭抵抗運動」是針對伊朗支持的伊拉克境內、反美民兵組織的統稱，主要源自於2023年10月爆發的以哈戰爭。這些組織原本就會以美國在中東的設施、資產為目標，但此次懸賞標誌著伊拉克「伊斯蘭抵抗組織」的野心和行動都急劇升級，旨在擾亂美軍區域行動。
原文連結：Iran-Backed Militia Puts Out Bounties on US Officials
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