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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）中華隊碰上捷克的比賽中，旅美左投林昱珉登板時穿一雙相當帥氣的「Kobe 6代反轉青竹絲」帥翻全場，這一集的《鞋槓人生》，鞋頭18哥及大隻要來介紹這雙帥氣的鞋款，身為KOBE球鞋愛好者的18哥對這雙鞋讚譽有加，直呼「好穿又帥氣」。2023年聖誕節前，Nike推出一雙相當亮麗的「KOBE 6 PROTRO REVERSE GRINCH」，今年經典賽林昱珉穿上這雙鞋再度引起球迷討論，18哥表示：「KOBE 6這雙鞋真的好評不斷，我們當時打世壯運全隊也都穿KOBE 6」，而這雙反轉青竹絲從推出到現在價格都相當高，在AREA 02網站上售價最高來到將近30000台幣。許多粉絲好奇，林昱珉如何得到這麼好穿又帥氣的釘鞋？鞋頭推測應該是他自己去改的，他說：「KOBE 6確實有推出棒球釘鞋，只是台灣買不到，但林昱珉腳上這雙反轉青竹絲並沒有做成釘鞋販售，所以應該是自己改的」。林昱珉不僅在今年經典賽穿上KOBE 6反轉青竹絲，2024世界12強的比賽中，他也穿上LeBron 20代黑金配色上場投球，鞋頭在節目中開玩笑：「如果不打棒球可能會打籃球」，這話一出讓錄影現場歡笑聲不斷。另外在本屆經典賽開打前，「台灣隊長」陳傑憲確定加入JORDAN BRAND，大隻認為陳傑憲達成這項成就非常不容易，並大讚他是「台灣之光」，更多精彩內容請鎖定本周的《鞋槓人生》。