過新年買新鞋！這集《鞋槓人生》18哥與大隻要來推薦讀者一雙「神鞋」，最新款閃電倒勾AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG SP FRAGMENT TRAVIS SCOTT SAIL MILITARY BLUE於2025年底問世，不過大隻在節目中透露，許多提前貨的驗鞋結果都有問題，大家要特別注意。在這雙三方聯名的閃電倒勾上市之前，AREA 02就收到許多人送來驗鞋的「提前貨」，大隻也在節目中公布一項驚人事實，就是驗鞋結果「沒有一雙是沒問題的」，這話一出連18哥都相當驚訝，沒想到大隻會在節目中說出「大實話」。許多網友疑惑「提前貨是不是就是假貨」？18哥表示其實「不一定」，還是要看到實鞋才能判定，因為有些鞋款真的就是通路限定，有時候台灣先上，有時候是在美國或其他國家先上，但疫情之後貨運變得不太準時，所以之後才有可能會拿到提前貨。提前貨與現貨差在哪？18哥和大隻點出明顯差異，第一個就是現貨在鞋帶上有個繩結，而提前或沒有，第二個是提前貨的鞋面幾乎是全白的，而現貨則是有一點紅紅的，詳情18哥和大隻會在本周節目中告訴大家。目前價格相當高，在AREA 02網站上已經飆漲到4萬台幣以上，大尺寸更是要65000元台幣，大隻向大家保證，AREA 02賣的都是真貨，可以放心購買，更完整內容請鎖定這一集《鞋槓人生》。