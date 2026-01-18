我是廣告 請繼續往下閱讀

《鞋槓人生》第95集來啦！這集大隻要來介紹Under Armour的另一雙球星代言鞋款「Curry Fox 2」，這雙鞋一共推出六種配色，而在科技的部分和CURRY SERIES 7一樣，都是使用UA的Flow科技，鞋頭也在節目中實際穿上這雙鞋，親自體驗它的腳感及包覆性。這雙Curry Fox 2總共有六種配色，分別是「World Tour」、「Lexington」、「Gamer」、「Blue Flame」、「Banzito」以及「聖誕節配色」，大隻認為這雙鞋的設計非常好看，不僅在球場上能穿，平常出門逛街也很適合。除了配色亮眼，在外觀設計上也有許多小巧思，像是鞋底部分有家人的名字和生日，另外在鞋子的側邊也有他的簽名，相當有特色的一雙鞋款。另外這雙鞋的科技是使用UA的Flow科技，去穩定中底跟後底的部分，後腳跟的地方是使用TPU的材質，可以在左右移動時增加穩定的。大隻也在節目中實際穿上這雙鞋，他表示：「這雙鞋應該是針對 Fox的打球形式去做設計，所以它整體的感覺是不太一樣，整個腳感沒有像Curry Series 7這麼柔軟，但是包覆性更好，穿起來很舒服」。在節目尾聲也有抽獎活動，有興趣的粉絲請鎖定1/18（日）的《鞋槓人生》。更多鞋槓人生相關新聞：