我是廣告 請繼續往下閱讀

本周《鞋槓人生》第94集，大隻要來介紹金州勇士當家球星斯蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的鞋款「Curry Series 7」，Under Armour也非常有心，不僅準備六雙不同配色的鞋款向讀者展示，另外也提供「神秘禮物」讓觀眾來抽獎，有機會直接將球鞋帶回家。這雙Curry Series 7的科技相當厲害，使用Under Armour的「FLOW」技術，UA Flow 的大底提供超強抓地力，不管是急停、變速或衝刺，都能達到隨煞隨停的瞬間反應，另外在足弓的部分有個TPU材質的墊片來增加穩定性，穿起來相當舒適。大隻在節目中也親自試穿這雙，他說：「這雙鞋的實穿腳感很好，楦頭我覺得不會那麼的窄，而且包覆性非常好，穿起來很舒服」。這雙鞋除了使用許多UA的高科技，在外觀上也非常吸睛，不僅有相當多亮麗的配色，鞋子上還刻有柯瑞在手臂上的刺青圖案，相當有特色。另外本集節目還有個「小彩蛋」，片尾有抽獎活動，詳細內容請鎖定本周的《鞋槓人生》。更多鞋槓人生相關新聞：