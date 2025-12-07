我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集要帶觀眾朋友來開箱三雙熱門的潮流鞋款，分別是New Balance的204L、Puma Speedcat Premium Rosé 以及Air Jordan 4 Undefeated，這三雙人氣都相當高，另外鞋頭也在節目中回憶，當時Jordan 4 Undefeated的成交價超過百萬台幣。首先要介紹的是New Balance的204L，大隻表示這雙鞋會賣得好有兩個原因，第一個是大家認為它算是MiuMiu的平替版，再來是現在很多韓星都穿這雙，而且這雙鞋的價格也不貴，在AREA 02網站上大約4500-5000左右就可以入手。第二雙是Puma跟韓國超人氣歌手Rosé聯名的Puma Speedcat Premium Rosé，這雙鞋在設計上也有非常多的細節，它的外觀相當引人注目，銷售量也因為Rosé的關係暴漲，是Puma少數需要排隊抽籤的鞋款，重點是這雙鞋的價格差不多在4300-5300上下，並不是一定要用「天價」才能入手的高人氣鞋款。最後一雙是兩位鞋頭18和大隻最喜歡的Air Jordan 4 Undefeated，這一雙鞋是用軍事風格的軍綠色去做設計，鞋舌上也做得很像飛行衣的貼布，現在復刻的價格差不多在7200-15000左右。另外鞋頭也在節目中分享，這雙Jordan 4 Undefeated在2005年上市的時候只有限量72雙，成交價竟然超過百萬台幣，是相當珍貴的鞋款，更多精采內容請鎖定最新一集的《鞋槓人生》。