日前中華職棒超人氣球隊中信兄弟在社群發布一則短影音，球隊的應援團團長「小白」穿著一雙愛迪達跑鞋配上中信兄弟的客製化鞋帶引起球迷討論，這集的《鞋槓人生》就要來介紹這雙話題十足的PUREBOOST 5 跑鞋，感謝台灣阿迪達斯股份有限公司熱情贊助。中信兄弟跟愛迪達一直都有非常密切的合作，因此影片上架後，許多球迷都以為愛迪達要為中信兄弟推出一款新的跑鞋，不過大隻在節目中澄清，這雙鞋是PUREBOOST 5配上中信兄弟的客製化鞋帶，並沒有推出新款，不過這雙鞋還是相當值得入手。18哥和大隻拿到這雙鞋後都有一個感想，就是「非常輕」，原因是這雙鞋是使用輕量化的「Light Boost」去設計，實際穿起來相當舒適，外觀設計也很好看，非常推薦大家購買。雖然這雙PUREBOOST 5使用非常多科技，不過價格非常親民，僅需要3490台幣就能入手，鞋頭看到這雙鞋的定價也嚇一跳，直呼「超佛心」。另外，18哥也在節目中提醒大家，因為這雙鞋的尺寸比較大，所以想入手的一定要到實體店面去試穿，以免買錯尺寸，更詳細內容請鎖定本周的《鞋槓人生》。