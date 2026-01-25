NOWnews潮鞋小單元《鞋槓人生》第96集要來開箱一雙近期相當熱門的鞋款「Nike Mind 001」，這雙鞋一推出就備受關注，定價2700也很親民，不過目前在市場上已經炒到超過一萬元，鞋頭認為「台灣量太少」是價格暴漲的主因。
台灣發售數量極少 價格飆破萬元以上
這雙鞋是根據人體的穴道跟穴位來進行設計，鞋底一共有22顆連結穴位的球，大隻實際穿過後分享腳感：「整雙鞋子最吸引人家的點是，它不只可以讓你舒緩你的運動後的疲勞和精神，在運動前在穿也會非常提神，穿起來相當舒適」。
在價格的部分，這雙鞋款的定價是2700台幣，不過現在市場上已經飆到上萬元，究竟是什麼原因讓這雙「拖鞋」價值翻好幾倍？鞋頭在節目中解析：「因為台灣的貨非常少，一家店最多就是36雙，這是造成民眾搶翻的主因」。
目前AREA 02上一共有灰色、黑色和紅色可以讓民眾選購，其中灰色是賣得最好的一個配色，想了解更多Nike Mind 001的相關資訊，請鎖定本周的《鞋槓人生》。
Curry Fox 2六種配色一次看！鞋頭解析UA科技及外觀設計
鞋頭精闢解析Curry Series 7 大隻準備「神秘小禮物」回饋粉絲
鞋槓人生／LEBRON 1竟然有「非市售」版本？超稀有收藏一次公開！
鞋槓人生／特步林書豪6代開箱！「三分心」配色由來 藏暖心故事
我是廣告 請繼續往下閱讀
這雙鞋是根據人體的穴道跟穴位來進行設計，鞋底一共有22顆連結穴位的球，大隻實際穿過後分享腳感：「整雙鞋子最吸引人家的點是，它不只可以讓你舒緩你的運動後的疲勞和精神，在運動前在穿也會非常提神，穿起來相當舒適」。
在價格的部分，這雙鞋款的定價是2700台幣，不過現在市場上已經飆到上萬元，究竟是什麼原因讓這雙「拖鞋」價值翻好幾倍？鞋頭在節目中解析：「因為台灣的貨非常少，一家店最多就是36雙，這是造成民眾搶翻的主因」。
目前AREA 02上一共有灰色、黑色和紅色可以讓民眾選購，其中灰色是賣得最好的一個配色，想了解更多Nike Mind 001的相關資訊，請鎖定本周的《鞋槓人生》。
Curry Fox 2六種配色一次看！鞋頭解析UA科技及外觀設計
鞋頭精闢解析Curry Series 7 大隻準備「神秘小禮物」回饋粉絲
鞋槓人生／LEBRON 1竟然有「非市售」版本？超稀有收藏一次公開！
鞋槓人生／特步林書豪6代開箱！「三分心」配色由來 藏暖心故事