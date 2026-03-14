超商省錢大戰開打！全家便利商店表示，即日起推出全新午晚餐長期促銷「全家超級配」，超過70款主食搭配700ml大容量茶飲，最低99元爽吃填飽肚子。另一方面，7-ELEVEN表示，迎接3月18日國際早餐日，全台門市推出百款早餐選擇，並祭出45元至95元搭餐優惠，搶攻外食早餐商機。
全家推「超級配」抗漲！70款主食任搭配
全家便利商店宣布，即日起推出全新午晚餐長期促銷「全家超級配」，多款大便當搭配大容量飲料百元有找。「全家超級配」共有99元、109元兩種價格帶，全日皆可購買，集結多達70餘款飯麵主食，首波可搭配6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，共有超過400種組合。
全家表示，這次組合主食包括多款熱賣鮮食，像是鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、uno pasta義式蕃茄起司義大利麵、金咖哩果香甘口咖哩飯，還有年銷售業績破10億元的健身G肉餐盒等各式飯麵主食。
99元、109元套餐任選！吃飽一餐百元有找
在「99元套餐」中，消費者可任選79元至89元指定主餐；「109元套餐」則可選擇95元至99元主餐。首波指定搭購飲品為6款FamiCollection 700ml茶飲，以原價89元義大利麵搭配30元茶飲來算，原價119元、組合價99元，現省20元，吃飽一餐百元有找。
此外，即日起至3月31日，全家會員APP「抽獎趣」加碼，買「餐餐超值配」任一組合、夯番薯及哈逗堡全品項（不含單支熱狗），或到全家行動購早點來全家專區商品任1件，結帳出示會員即可抽FUJIFILM富士X-T50相機、飛利浦寵物抗敏空氣清淨機、HR赫蓮娜黑繃帶修護乳霜等大獎。
7-11迎國際早餐日！百款早餐45元起
迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN推出多項早餐優惠搶攻外食商機，從三明治、麵包、飯糰、熱壓吐司到漢堡、包子等百款早餐選擇，搭配指定飲料或CITY CAFE祭出45元至95元的超值組合。即日起至4月14日同步加碼，指定御飯糰（御選肉鬆或雙蔬鮪魚）搭配統一麥香奶茶375ml只要39元。
資料來源：7-11、全家
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全家便利商店宣布，即日起推出全新午晚餐長期促銷「全家超級配」，多款大便當搭配大容量飲料百元有找。「全家超級配」共有99元、109元兩種價格帶，全日皆可購買，集結多達70餘款飯麵主食，首波可搭配6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，共有超過400種組合。
全家表示，這次組合主食包括多款熱賣鮮食，像是鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、uno pasta義式蕃茄起司義大利麵、金咖哩果香甘口咖哩飯，還有年銷售業績破10億元的健身G肉餐盒等各式飯麵主食。
在「99元套餐」中，消費者可任選79元至89元指定主餐；「109元套餐」則可選擇95元至99元主餐。首波指定搭購飲品為6款FamiCollection 700ml茶飲，以原價89元義大利麵搭配30元茶飲來算，原價119元、組合價99元，現省20元，吃飽一餐百元有找。
此外，即日起至3月31日，全家會員APP「抽獎趣」加碼，買「餐餐超值配」任一組合、夯番薯及哈逗堡全品項（不含單支熱狗），或到全家行動購早點來全家專區商品任1件，結帳出示會員即可抽FUJIFILM富士X-T50相機、飛利浦寵物抗敏空氣清淨機、HR赫蓮娜黑繃帶修護乳霜等大獎。
迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN推出多項早餐優惠搶攻外食商機，從三明治、麵包、飯糰、熱壓吐司到漢堡、包子等百款早餐選擇，搭配指定飲料或CITY CAFE祭出45元至95元的超值組合。即日起至4月14日同步加碼，指定御飯糰（御選肉鬆或雙蔬鮪魚）搭配統一麥香奶茶375ml只要39元。