日前與北海道日本火腿鬥士隊簽下合約的台灣捕手林家正，今（14）日在東京巨蛋正式舉辦入團記者會。根據《中日體育》報導指出，林家正除了分享加盟喜悅，還特別向媒體與球迷「正名」，希望大家叫他英文名字「Lyle」。此外，他也談到了在剛結束的經典賽中與大谷翔平對決的心得，感嘆他的破壞力實在太驚人，並透露那時的投捕策略其實就是想「正面對決」。
回憶經典賽被大谷翔平「滿貫彈」砲轟：他真的太強了
談到剛結束的經典賽，林家正在台灣對陣日本隊的比賽中擔任先發捕手，並直接與大谷翔平交鋒。雖然該場比賽大谷單場擊出3支安打、灌進5分打點，包含一轟滿貫砲，但林家正回憶起當時的配球還是一點都不後悔。
「當時和捕手們討論過，我們就是想要正面對決。」林家正感嘆道：「大谷選手即便打擊時節奏被破壞，還是有能力把球送出牆外，他的力量真的非常驚人，是一位很了不起的球員。」
火腿隊內太多「林」！林家正：請叫我「Lyle」
在今日的記者會上，林家正展現了幽默的一面。他苦笑表示，球隊中不僅有翻譯林庭逸，還有首席教練也姓林，甚至隊友古林睿煬的名字裡也有「林」，為了避免混淆，他希望大家直呼他「Lyle」。林家正解釋，他的護照上確實有Lyle這個中間名，過去在美國職棒體系打球時，隊友與教練也都是這樣稱呼他。
努力克服語言障礙 勤做筆記讓投手信任
首度轉戰日職，除了球技的考驗，溝通更是捕手的重中之重。林家正坦言目前日語程度趨近於零，但他已做好萬全準備：「我現在雖然還不會說日語，但會加倍努力學習。現階段我能做的，就是將火腿隊每位投手的球種、特徵、強項詳細記錄下來並背熟。」
林家正強調，這是在美國體系發展時就養成的習慣，他清楚捕手該如何建立信任感。林家正未來也計畫透過積極學習日文與投手溝通，期待能與「台灣火球男」古林睿煬或是孫易磊在火腿隊賽場上重現「台灣投捕搭檔」。
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談到剛結束的經典賽，林家正在台灣對陣日本隊的比賽中擔任先發捕手，並直接與大谷翔平交鋒。雖然該場比賽大谷單場擊出3支安打、灌進5分打點，包含一轟滿貫砲，但林家正回憶起當時的配球還是一點都不後悔。
「當時和捕手們討論過，我們就是想要正面對決。」林家正感嘆道：「大谷選手即便打擊時節奏被破壞，還是有能力把球送出牆外，他的力量真的非常驚人，是一位很了不起的球員。」
在今日的記者會上，林家正展現了幽默的一面。他苦笑表示，球隊中不僅有翻譯林庭逸，還有首席教練也姓林，甚至隊友古林睿煬的名字裡也有「林」，為了避免混淆，他希望大家直呼他「Lyle」。林家正解釋，他的護照上確實有Lyle這個中間名，過去在美國職棒體系打球時，隊友與教練也都是這樣稱呼他。
努力克服語言障礙 勤做筆記讓投手信任
首度轉戰日職，除了球技的考驗，溝通更是捕手的重中之重。林家正坦言目前日語程度趨近於零，但他已做好萬全準備：「我現在雖然還不會說日語，但會加倍努力學習。現階段我能做的，就是將火腿隊每位投手的球種、特徵、強項詳細記錄下來並背熟。」
林家正強調，這是在美國體系發展時就養成的習慣，他清楚捕手該如何建立信任感。林家正未來也計畫透過積極學習日文與投手溝通，期待能與「台灣火球男」古林睿煬或是孫易磊在火腿隊賽場上重現「台灣投捕搭檔」。