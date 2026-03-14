韓國天團i-dle 7日才來台北大巨蛋開唱，成員曹薇娟昨（13）日又飛來台北出席美妝活動，身為吃貨的她，在粉專釋出大啖貳虎雞排、GooDonut鳳梨酥及喝手搖飲等台灣小吃的影片，讓Neverland（粉絲暱稱）大呼：「不管吃什麼，都給我來一份！」

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薇娟吃台灣在地小吃　雞排、鳳梨酥品牌曝光

i-dle官方IG昨晚分享一支Reels，只見薇娟在梳化間，於鏡頭前拿出多樣台灣在地小吃，作勢大快朵頤，品項有知名的貳虎雞排、GooDonut鳳梨酥等，Neverland驚喜不已，眼尖的粉絲還發現小娟和Minnie在後方休息。

Neverland在影片下留言：「麵麵（薇娟綽號）來台灣怎麼一直在吃」、「怎麼辦我想變成食物」、「備註：她全吃完了」、「希望薇娟喜歡我們的食物」、「360度無死角」、「可以請她來食尚玩家嗎？一集就好！」吸引超過5萬人按讚。

▲薇娟一一秀出台灣雞排、鳳梨酥、手搖飲等在地小吃，表情一臉滿足。（圖／i-dle (아이들)IG＠i_dle_official）
▲薇娟一一秀出台灣雞排、鳳梨酥、手搖飲等在地小吃，表情一臉滿足。（圖／i-dle (아이들)IG＠i_dle_official）
薇娟又來台大秀中文　這次任務帶牛軋餅回韓

昨天，薇娟以個人身分現身台北信義區品牌活動，受訪時大秀「大家好」、「謝謝」、「我漂亮嗎」、「真的嗎」、「加油」、「愛你們Neverland」等中文，相隔6天又來到台灣的她表示，因為自己的暱稱是麵（名字諧音），所以很愛吃麵，尤其每次來台北都會吃涼麵，希望這次可以吃到。

薇娟也說，之前來台灣開演唱會時，舒華的朋友買了很多牛軋餅給她們吃，「我一個人就直接吃了整整一盒，實在太好吃了！這次我的任務就是要再買幾盒回去！」

資料來源：i-dle (아이들)IG


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