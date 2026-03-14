蘋果iOS 26 釋出超實用神功能，現在「螢幕截圖」就能秒變行事曆行程。受惠於 Apple Intelligence 技術與全新的「視覺智慧」，只要對著包含活動資訊的畫面截圖，系統便會自動辨識，並於預設的全螢幕介面底部跳出「加入行事曆」的專屬按鈕，用戶可一鍵將畫面細節轉化為可執行的日曆事件，還可輕鬆預覽與編輯修改，大幅省去手動輸入的麻煩。
升級到 iOS 26後會發現，蘋果已經悄悄改變了螢幕截圖的預設，過去截圖後會在螢幕左下角出現浮動縮圖，現在則是預設直接開啟全螢幕的使用者介面。蘋果這次的改動，主要是為了在所有相容人工智慧的 iPhone 上升級截圖功能，並導入全新的「視覺智慧」功能。
截圖後一鍵「加入行事曆」
這項新的截圖功能與蘋果的日曆應用程式息息相關，對包含日曆事件的任何內容進行螢幕截圖時，iOS 26 就會在螢幕底部提供一個方便的新按鈕：「加入行事曆」，這項功能利用 Apple Intelligence 技術，自動將螢幕截圖中的事件詳情，轉換為可執行的日曆事件。
點擊加入行事曆按鈕後，用戶可以先預覽行事曆上的特定安排，確認無誤即可點選建立事件完成操作。若需修改細節，也可點擊編輯按鈕進行修改。特別提醒「加入行事曆」按鈕僅顯示在預設全螢幕介面中，如果已經切換回縮圖視窗，就必須先點擊縮圖才能看到。
資料來源：蘋果
我是廣告 請繼續往下閱讀
截圖後一鍵「加入行事曆」
這項新的截圖功能與蘋果的日曆應用程式息息相關，對包含日曆事件的任何內容進行螢幕截圖時，iOS 26 就會在螢幕底部提供一個方便的新按鈕：「加入行事曆」，這項功能利用 Apple Intelligence 技術，自動將螢幕截圖中的事件詳情，轉換為可執行的日曆事件。
點擊加入行事曆按鈕後，用戶可以先預覽行事曆上的特定安排，確認無誤即可點選建立事件完成操作。若需修改細節，也可點擊編輯按鈕進行修改。特別提醒「加入行事曆」按鈕僅顯示在預設全螢幕介面中，如果已經切換回縮圖視窗，就必須先點擊縮圖才能看到。
資料來源：蘋果