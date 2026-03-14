輝達（NVIDIA）宣布，全球頂尖的AI與加速運算大會（GTC）將於16日至19日在美國加州聖荷西舉行。創辦人暨執行長黃仁勳表示，「我們有一款前所未見的晶片，它將會是一個徹底的驚喜」，也提到AI是一塊五層蛋糕，GTC將展現AI的各個層面，包括能源、晶片、基礎設施、模型與應用。
GTC來自190多個國家的3萬多名與會者將齊聚一堂，涵蓋開發者、研究人員、企業領袖與AI原生企業，共同探討AI如何成為關鍵基礎設施，推動全新的產業時代。
黃仁勳表示，GTC是AI產業時代的核心，AI不再只是單一突破或應用，而是關鍵基礎設施。每家公司都將使用AI，每個國家都將建構AI。從能源與晶片，到基礎設施、模型和應用，技術堆疊的每個層面都在同步發展，而你將在GTC見證這一切的全面實現。
市場普遍預期，代號為「Feynman」的次世代架構晶片將採用台積電最先進的A16製程，晶片間的溝通將以光通訊取代傳統的金屬導線連接，徹底解決摩爾定律（Moore's law）下的散熱與延遲瓶頸，讓AI資料中心的通訊能耗降低70%以上。
GTC 2026亮點一覽包括，黃仁勳將於美西時間3月16日上午11時00在SAP Center發表主題演講，主題演講將分享NVIDIA在全端AI堆疊的最新突破，涵蓋加速運算、AI工廠、開放模型、代理型系統與物理AI，並為業界指明未來一年的發展方向，主題演講將在nvidia.com直播並提供隨選觀看，線上觀看主題演講無需註冊。
黃仁勳指出，AI是一塊五層蛋糕，GTC將展現AI的各個層面，包括能源、晶片、基礎設施、模型與應用。透過主題演講、演講議程與現場展示，與會者將了解每個層面如何擁有各自的合作夥伴、技術與專業人才生態系，以及這些層面的彼此協作，如何推動史上規模最大的基礎設施擴張之一。
GTC Live會前直播節目，探討超越AI的加速運算，以及支撐人類史上最大基礎設施建設的五層堆疊，同時解析該基礎設施要在全球落地所需要的生態系。線上與會者可於美西時間3月16日（星期一）上午8:00收看直播。
開發者與工程師可透過9場全天工作坊、60多個實作實驗室課程及現場認證機會，掌握AI、加速運算、網路、資料科學與物理AI等領域的熱門技能。大會亦提供自學課程、教育者計畫與一對一訓練諮詢，協助培育AI基礎設施擴張所需的專業人才。
另外，超過240家NVIDIA Inception新創公司將展示涵蓋物理AI、機器人、生成式AI與企業應用等技術。新創與創投的專屬議程、與頂尖創投共同舉辦的AI Day，以及NVentures交流活動，將串連在AI產業堆疊各層面的創辦人與投資人。
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黃仁勳表示，GTC是AI產業時代的核心，AI不再只是單一突破或應用，而是關鍵基礎設施。每家公司都將使用AI，每個國家都將建構AI。從能源與晶片，到基礎設施、模型和應用，技術堆疊的每個層面都在同步發展，而你將在GTC見證這一切的全面實現。
市場普遍預期，代號為「Feynman」的次世代架構晶片將採用台積電最先進的A16製程，晶片間的溝通將以光通訊取代傳統的金屬導線連接，徹底解決摩爾定律（Moore's law）下的散熱與延遲瓶頸，讓AI資料中心的通訊能耗降低70%以上。
GTC 2026亮點一覽包括，黃仁勳將於美西時間3月16日上午11時00在SAP Center發表主題演講，主題演講將分享NVIDIA在全端AI堆疊的最新突破，涵蓋加速運算、AI工廠、開放模型、代理型系統與物理AI，並為業界指明未來一年的發展方向，主題演講將在nvidia.com直播並提供隨選觀看，線上觀看主題演講無需註冊。
黃仁勳指出，AI是一塊五層蛋糕，GTC將展現AI的各個層面，包括能源、晶片、基礎設施、模型與應用。透過主題演講、演講議程與現場展示，與會者將了解每個層面如何擁有各自的合作夥伴、技術與專業人才生態系，以及這些層面的彼此協作，如何推動史上規模最大的基礎設施擴張之一。
GTC Live會前直播節目，探討超越AI的加速運算，以及支撐人類史上最大基礎設施建設的五層堆疊，同時解析該基礎設施要在全球落地所需要的生態系。線上與會者可於美西時間3月16日（星期一）上午8:00收看直播。
開發者與工程師可透過9場全天工作坊、60多個實作實驗室課程及現場認證機會，掌握AI、加速運算、網路、資料科學與物理AI等領域的熱門技能。大會亦提供自學課程、教育者計畫與一對一訓練諮詢，協助培育AI基礎設施擴張所需的專業人才。
另外，超過240家NVIDIA Inception新創公司將展示涵蓋物理AI、機器人、生成式AI與企業應用等技術。新創與創投的專屬議程、與頂尖創投共同舉辦的AI Day，以及NVentures交流活動，將串連在AI產業堆疊各層面的創辦人與投資人。