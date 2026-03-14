我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝長廷出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會。（圖／記者邱曾其攝，2026.03.14）

今年是總統直選30年，台灣日本關係協會會長謝長廷今（14）日表示，把台灣民主歷程講給日本的在野黨聽，「嘴巴都張很大！」有的30年、40年還在當在野黨，民進黨成立14年就執政；他也強調，轉型正義非常重要，「我看了那個檔案，覺得陳文成命案、林義雄命案很難破」。台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，邀請總統賴清德、台灣智庫榮譽董事長陳博志、台灣智庫共同創辦人林佳龍等人致詞。謝長廷表示，雖然台灣的憲法是中華民國憲法，但民主化只有在台灣實施，因此民主化等於台灣化，所以第一次民主直選，讓大家認為「你去投票，你是國家的主人」、「我們是中華民國國民」。謝長廷接著提到，中國也有貢獻，那時稱要用飛彈打台灣，讓大家覺得，「我們跟他們不同國、我們是命運一體、我們是台灣」，而他當時也到處演講，講到「向土地承諾，終結外來政權」，那時感召不少人，因此以後民主化很順利。謝長廷笑稱，當時民進黨建黨10年，2年後他就選高雄市長選上，總統首次直選、4年後政黨輪替，他把這些講給日本的在野黨聽，「嘴巴都很大，直呼這麼快！有的30年、40年還在當在野黨，我們14年就執政了，進展非常快」。謝長廷也說，轉型正義非常重要，最近尤清去檔案局調查檔案，不知道為什麼他的檔案，夾在尤清的檔案裡，「我看了那個檔案，覺得陳文成命案、林義雄命案很難破」。謝長廷指出，1986年有3台車子一直跟蹤他，還爬到他家牆上去，因此他就設計一個方法，稱對方有槍把其抓到警局，當時警察局長稱，3台車是調查局的，結果回到議會卻稱沒有登記，10年後看到報紙，其中一名跟蹤者破了走私案、登上報紙變英雄。謝長廷感嘆，在借出來的檔案裡稱，要把3台車子車號抹掉，這樣要怎麼破案？他還要道歉，做一名民意代表還這麼兇，因此轉型正義很重要。