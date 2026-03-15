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觀光逆差數字驚人！650 萬人赴日僅 150 萬日客來台

▲儘管擁有世界級美景，花蓮與墾丁等指標性國旅景點近期住房率卻僅剩二到三成。賴正鎰指出，台灣出國人數遠高於來台旅客，若不改善基礎建設與交通配套，難以挽救日益嚴重的觀光逆差產值空洞。（圖／翻攝太魯閣國家公園粉專）

景點配套極差，拉拉山神木路況「險象環生」

▲桃園拉拉山擁有世界級的神木群資源，是台灣極具發展潛力的國旅景點。賴正鎰直言，通往神木區的路況險象環生，若不改善交通建設與硬體配套，再優質的自然景觀也難以吸引國人駐足。（圖／NOWNEWS資料照）

借鏡日本纜車經驗，呼籲找回「觀光客倍增」執行力

▲商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。他在媒體餐敘中呼籲政府應正視「觀光逆差」危機，透過強化高山交通與基礎建設，扭轉國旅景點競爭力不足的困境。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

「國旅太貴」近年引發熱議，許多民眾寧願出國也不願留台消費。然而，旗下擁有日月潭飯店指標「涵碧樓」的鄉林集團董事長賴正鎰，日前在媒體餐敘上，直言反駁「房價貴」的迷思，他痛批台灣國旅、缺乏重大建設，才是導致國旅低迷且人才留不住的真正核心。賴正鎰在餐敘上指出，台灣正面臨嚴重的「觀光逆差」。他引用數據佐證，台灣人瘋出國，光是赴日旅遊就高達 650 萬人次，但日本人來台卻僅約 150 萬人次，兩者落差極大。此外，在全台約 870 萬的入境旅客中，竟有高達，導致台北五星級飯店一房難求，房價雖破萬卻仍供不應求。相對而言，離開台北後的台灣觀光卻顯得慘澹。賴正鎰坦言，，甚至已有不少。他認為，大眾抱怨房價貴只是特例，核心問題在於國內旅遊的配套與吸引力不足，無法與國際競爭。針對國旅景點的現況，賴正鎰表示，台灣擁有絕佳的高山資源，但基礎建設卻停滯不前。他舉例，前往拉拉山欣賞千年神木群，遊覽車卻必須行駛在稍有不慎就可能掉落懸崖的危險路況中，這讓國人根本無法安心在國內旅遊。究竟國旅最大問題在哪？賴正鎰當場回覆《NOWNEWS》説，他認為國旅的敗筆在於「」與「」。若政府不能解決高山交通與設施老舊的問題，國人自然會選擇旅遊品質更穩定的海外市場，這並非單純調降房價就能解決的結構性問題。為了扭轉台灣觀光頹勢，賴正鎰強烈建議政府應效法日本「」（又稱）的經驗，善用「」解決高山交通障礙。他主張不應盲目破壞環境開路，建置觀光纜車不僅能保護生態，更能將台灣高山美景提升至世界級水準。他回憶，在陳水扁政府時期，當時由經建會副主委張景森主導規劃了劃時代的觀光藍圖。雖然目前已實現了連結九族文化村的纜車，但賴正鎰遺憾地指出，當年真正能打通交通任督二脈的關鍵——「」的纜車計畫，至今仍石沉大海。他感嘆，政府應找回這種規劃能量與執行力，同時增加國際宣傳預算（目前僅約 11 億元），並設法補足陸客缺口，才能真正挽救中南部岌岌可危的旅宿產業。