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飯店桌上驚現「巨大北瓜」！內行公布用途：很罕見

▲有民眾在飯店桌面上發現一顆巨型北瓜，引來內行解答是觀賞用途。（圖／路上觀察學院臉書）

北瓜是什麼？真面目曝光：不只當擺飾、果肉變魚翅還能燉湯

北瓜因果肉呈絲條狀有如魚翅，又名魚翅瓜，由於北瓜有久放性質，常被用於觀賞擺飾。

台灣蔬菜水果類別眾多，但仍有許多隱藏版品種不為人知。近日就有民眾入住飯店，，部分餐廳甚至會將其取代真正魚翅，當作褒煮魚翅羹或魚翅盅的材料。近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，，這一幕也讓原PO驚訝直喊「看過吃過冬瓜，西瓜，南瓜，還是第一次看見北瓜，我還真是見識到了」。照片曝光後，瞬間在網路上引發討論，其中有不少識貨內行人提到「多年前曾在三峽行修宮見過兩顆，真的很罕見」、「就魚翅瓜，煮湯很好吃」，也有人分享北瓜用途，「我爸爸菜園種了好多喔！都是拿來觀賞用的，很耐放」。過去農民學院、輔導會彰化農場解釋，北瓜源於美洲，屬於蔬菜類中的果菜，是南瓜家族中5大種類之一，其外型似西瓜、瓜肉則像冬瓜，以前多仰賴國外進口，目前已在臺灣栽種成功。不過北瓜也可以吃的！根據《農業知識入口網》介紹，北瓜嫩果或成熟果都可食用，依照品種不同，而北瓜可食用部位眾多，除了果實以外，嫩梢或花也可當作蔬菜，成熟種子亦富含蛋白質與油脂，簡單炒過即可有香酥口感，不少人會將其當作健康零嘴。