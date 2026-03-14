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行政院長卓榮泰7日包機赴日為中華隊加油，是否為公務行程與經費來源引發爭議。卓榮泰昨(13)日主動公開四項出國單據，證實華航包機費用為208萬元，強調此次行程全額自費。然而，根據公布的匯款紀錄顯示，包機費與門票的匯款日期都是3月9日，也就是回台後的兩天，媒體人黃揚明在臉書發文諷刺，王義川為了上節目當了豬隊友，給卓榮泰的自費包機說法洗臉，真是溫馨。民進黨立委王義川9日在政論節目中透露，他與立委郭國文早在4日赴日本眾議院，拜訪自民黨幹事長萩生田光一及日華懇談會會長古屋圭司時，當時就有人向他們透露「你們卓院長週六要來」。戳破行政院聲稱「3月6日才跟華航簽約」的說法，顯示日方早在3月4日就知道卓榮泰的訪日計畫，雙方口徑出現時間差漏洞。黃揚明表示，卓榮泰稱行程是臨時決定，但王義川在節目上卻把日方早在上週三（4日）就知道要訪日的內幕說了出來。包機爭議成了朝野攻防，有沒有先上車後補票，是否涉及公帑挪用或行政資源違法，後續仍有待相關單位說明釐清。