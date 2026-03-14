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內政部近日公布最新交通違規統計，去年警察機關舉發違反道路交通管理事件計1631萬9546件，舉發件數以「違規停車」436萬餘件最多。去年路口不停讓行人舉發件數也達12.6萬件。內政部指出，去年警察機關舉發違反道路交通管理事件計1631萬9546件，舉發件數以「違規停車」436萬餘件最多；「超出速限40公里以下」的超速264萬餘件次之；「不依規定轉彎」222萬餘件第三。整體違規比例部分，汽車占5成8，機車占4成。內政部統計，比例最高的違規停車，汽車違規最常見是超速，機車則是闖紅燈。立法院2023年三讀通過道路交通管理處罰條例修正，針對汽機車未停讓行人及危險駕車加重處罰，包含未停讓行人罰鍰上限由新台幣3600元提高至6000元，致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣（銷）駕駛執照處罰。根據內政部統計，去年路口不停讓行人舉發件數也達12.6萬件。在國人最痛恨的酒後駕車部分，由於實施酒駕連坐制度並加重酒駕處罰，內政部統計，去年共舉發違規4萬4208件，較2024年減少4062件，主因應為近年道路交通管理處罰條例及刑法第185條之3歷經多次修正，加重酒駕罰則，依交通部道安數據顯示，「酒駕案件導致死亡」人數由2021年311人，逐年下降至113年160人，2025年1月至11月計135人，顯見酒駕防制已見成效。