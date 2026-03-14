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▲謝長廷今出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」。（圖／記者邱曾其攝，2026.03.14）

行政院長卓榮泰日前赴日本東京，為棒球經典賽台灣隊應援，雖事後強調是自費、私人行程，仍連日被在野黨抨擊。對此，居中牽線人物、台灣日本關係協會會長謝長廷今（14）日表示，希望大家能了解台灣處境的特殊困難，台灣、日本也定位是私人行程，「我們這邊說不是，日本也會翻案」。謝長廷今出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，會後接受媒體訪問。針對桌榮泰自費包機赴日一事，謝長廷表示，台灣外交處境很特殊，有時候資訊不對稱，或是台灣跟日本、美國，會發生一些不必要的，對台灣傷害的事。他期盼，希望大家能了解台灣處境的特殊困難，珍惜在前線人員努力的成果。謝長廷坦言，大家都好奇，說這一定不是私人行程、一定是公務，但日本、美國都定位是私人行程，「我們這邊說不是私人行程，日本那邊也會翻案」。謝長廷直言，他過去在做駐日代表的經驗，有人在觀察兩邊找出矛盾，造成中國可以攻擊台灣、可以拿來打擊日本的機會。謝長廷呼籲，台灣盡量在國家的利益上不要分歧，政府講是私人行程，就私人行程，也沒造成大家傷害，「日本也說這是私人，所以他們不予評論」，希望大家能夠體諒。