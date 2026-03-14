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行政院長卓榮泰的自費包機爭議持續延燒，在野黨連日砲轟，質疑涉及特權與花用公帑。13日卓榮泰更公開自費收據自清，把外界質疑一併釐清。對此，旅美學者翁達瑞發文批評在野黨「壞人不相信世界上有好人」。翁達瑞表示，賴政府巧妙利用在東京舉辦的賽事契機，讓卓榮泰得以赴日，形容這趟行程「打破台日斷交54年的框架」，具有象徵性外交意義。他認為中國方面對此表達不滿並不意外，但國內在野黨跟著抨擊，甚至將事件操作為特權或弊案，則讓人感到遺憾，卓榮泰之後出示自費包機的收據，而國防部長顧立雄也說明，院長從松山基地出境的過程符合相關規定，並無不當情形，藍營先前的種種指控因此顯得「無的放矢」。翁達瑞提到，卓榮泰為了完成此行，甚至自費包機並負擔隨扈費用，並未動用公家資源，在野黨之所以難以相信這樣的做法，是因為「不是他們會做的事」，部分藍營政治人物過去的行事風格就是「能撈則撈、能混則混」，常利用職務出訪並由公費支付交通與住宿，因此才會以同樣的角度揣測他人，批評這種思維其實是「以小人之心度君子之腹」。